Rien de tel depuis Thierry Henry

02/12/2021 à 16h45 CET

Mohamed salah C’est une autre saison, un rouleau compresseur de buts et de records. L’Egyptien ajoute déjà 13 buts et 8 passes décisives au cours des 14 premiers jours d’une passionnante Premier League. Un total de 21 participations directes aux 43 buts que l’équipe de Jürgen Klopp.

Personne n’avait jamais atteint autant d’influences dans les buts au cours des 14 premières journées du championnat de la ligue en Angleterre. Salah dépasse ainsi Thierry Henry, qui lors de la saison 2004/05 a réussi à avoir une influence directe sur 20 buts, marquant 11 buts et en distribuant 9 de plus dans un Arsenal qui régnait sur l’Angleterre.

Les Liverpool a encore gagné en Parc de Goodison cinq saisons plus tard, où le Everton Ils n’ont plus battu leur éternel rival depuis 2010. Le derby du Merseyside est tombé en faveur de l’équipe de Klopp avec un retentissant 1-4 inscrit par le doublé de Salah. Deux grandes actions individuelles de l’Egyptien ont été la clé pour que le « rouge » ajoute un autre triomphe et reste dans la lutte pour la tête avec City et Chelsea.

Trois équipes en deux points

Liverpool, Chelsea et Manchester City Ils promettent un combat qui devrait être féroce et vibrant pour soulever le trophée de la Premier League. Chelsea en tête du classement avec 33 points et une seule défaite. Les de Tuchel ils ont gagné le dernier jour dans le domaine de Watford et ils se rendront à Londres pour affronter les redoutables West Ham le lendemain.

À un seul moment, le Manchester City ne cède pas déjà à sa pression pour agresser la direction. Les de Guardiola Ils ont gagné à domicile à Villa Park et se rendront sur le terrain de Watford pour continuer à presser un Chelsea qui ne peut échouer. Liverpool avec un de moins que les « citoyens » ne perd pas de vue le leadership et à l’affût d’un échec de l’une ou l’autre des deux équipes, ils se rendront à Wolverhampton faire pression sur ses rivaux.