Rien n’a 5 nouveaux produits en préparation, mais quels pourraient-ils être ?

Chase Bernath / Autorité Android

TL;DR

Un représentant de Nothing a annoncé qu’il avait cinq produits en développement. Le représentant a ajouté qu’il accélère le travail sur ces nouveaux produits. On ne sait pas ce qu’ils pourraient être, mais nous avons déjà entendu que cela fonctionnait sur un téléphone.

Rien n’a fait sensation en 2021 avec son premier produit, les véritables écouteurs sans fil Ear 1. Dans notre examen, nous pensions que c’étaient d’excellents écouteurs pour le prix, et la société a maintenant révélé qu’elle avait plusieurs autres produits en route.

Le directeur général de Nothing India, Manu Sharma, a déclaré à India Today (h/t : MySmartPrice) que la société accélère le développement de cinq nouveaux produits.

« Pour aller de l’avant, notre mission est de construire pour l’avenir. Nous accélérons très rapidement en termes de construction d’un pipeline de produits, nous avons déjà cinq produits en développement que nous accélérons pour remplir notre mission de lancement de produits emblématiques et nous sommes ravis de cela.

Sharma n’a pas publié de fenêtre de publication spécifique, mais a noté plus tard que Qualcomm alimentera « de nombreux appareils lancés l’année prochaine ». Il semble donc qu’au moins certains de ces produits (sinon tous) arrivent en 2022.

Il n’y a pas non plus de mot sur la nature de ces cinq produits pour l’instant. En disant cela, 91mobiles et le fuiteur fréquent Mukul Sharma ont affirmé le mois dernier que Rien ne fonctionnait sur un smartphone (apparemment prévu pour début 2022) et une banque d’alimentation.

Cela laisserait encore au moins trois produits Nothing à venir, encore à révéler. Nous supposons qu’il pourrait s’agir de nouveaux écouteurs sans fil et d’autres écouteurs Bluetooth, en passant par des appareils portables et des appareils domestiques intelligents.

Espérons que les cinq produits soient lancés en succession rapide. Après tout, il n’y a qu’un nombre limité de campagnes marketing et de taquineries inutilement longues que nous pouvons supporter.