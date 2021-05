Rien ne confirme le lancement des écouteurs Ear 1 le mois prochain

Rien n’a annoncé que son premier produit s’appelle l’oreille 1.Il a confirmé que les véritables écouteurs sans fil seront lancés en juin.

Rien, la nouvelle société formée par le co-fondateur de OnePlus Carl Pei, devrait lancer des produits audio plus tard cette année. La société a lancé un concept d’écouteurs sans fil plus tôt cette année et il est maintenant confirmé que son premier produit s’appelle Ear 1 et arrive le mois prochain.

Les Ear 1, comme son nom l’indique, sont des écouteurs. Rien n’a également publié une image teaser qui montre que nous recherchons définitivement de véritables écouteurs sans fil, ce qui n’est pas une surprise compte tenu du produit conceptuel. Vous pouvez vérifier cette image en haut de la page.

«Aujourd’hui, nous célébrons et attendons avec impatience le lancement prochain d’Ear 1 en juin», lit-on dans un extrait du dernier article de blog de la société. Cela correspond parfaitement à la fenêtre de lancement d’été précédemment divulguée par la société, mais nous n’avons pas encore de date de lancement spécifique.

Il semble également que rien ne cherche déjà un suivi, car il a laissé entendre un nom évident pour un successeur de l’oreille 1.

«Pouvez-vous deviner comment la suite s’appellera? Bien. Nous aussi », a noté la société.

Les représentants de l’entreprise ont confirmé à l’Autorité Android après la publication que la fenêtre de lancement de juin serait un lancement mondial (y compris l’UE, l’Inde et les États-Unis).