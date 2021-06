Rien ne dit que l’Inde est un marché «important» alors que la société s’associe au lancement des écouteurs Flipkart pour Ear 1 TWS

Rien n’a été lié à Flipkart, propriété de Walmart, pour la distribution et les ventes dans le pays.

La société de technologie grand public de Carl Pei, Nothing, a annoncé vendredi 25 juin 2021 qu’elle lancerait son premier produit, les écouteurs véritablement sans fil Ear 1 en Inde en même temps que les marchés mondiaux. C’est “un témoignage de l’importance du marché pour la nouvelle marque britannique”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Rien n’a été lié à Flipkart, propriété de Walmart, pour la distribution et les ventes dans le pays.

“Pour le prochain lancement d’ear (1), nous sommes ravis de nous associer à Flipkart alors que nous marquons l’entrée de Nothing en Inde”, a déclaré Manu Sharma, vice-président et directeur général de Nothing India, ajoutant jouer un rôle déterminant pour atteindre les clients de Nothing et offrir une expérience produit supérieure de bout en bout, ce qui est très important pour nous.

Rien n’avait confirmé en mai qu’il lancerait les écouteurs Ear 1 TWS en Inde en juin. Mais le lancement a ensuite été reporté car il restait “quelques choses à finaliser” selon un tweet de Pei. Le produit devrait maintenant être lancé “un peu plus tard cet été”. Une date précise n’a pas encore été annoncée.

Rien n’a brièvement taquiné les écouteurs Ear 1 TWS et montré un concept de rendu partageant sa philosophie de conception minimaliste avec le monde. Mais il reste encore à partager. Plus de détails concrets pour être précis.

L’annonce d’aujourd’hui est également limitée par le matériel, rappelant le jeu de mots philosophique de Nothing sur la façon dont il aborde la conception de produits et l’expérience utilisateur. Ni plus ni moins.

Nous savons déjà que Nothing a de grandes ambitions et que les écouteurs ne sont que le début. “Le marché des écouteurs fournira une toile de fond fertile alors que nous renforçons nos capacités et nous nous préparons à entrer dans de nouvelles catégories de produits”, a déclaré la marque dans un communiqué annonçant la fenêtre de lancement en juin, ajoutant que le marché des écouteurs est “un espace où nous pouvons élever le design et offrir de la valeur dès le premier jour. Le retard qui a suivi et la persistance de Nothing à garder ses cartes près du coffre signifient que les fans doivent attendre un peu plus longtemps pour voir ce qu’il leur réserve.

