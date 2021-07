Rien ne laisse présager les détails du boîtier de la batterie de l’Ear 1

TL;DR

Rien n’a partagé les détails du boîtier de la batterie de l’Ear 1. Vous bénéficierez d’une autonomie de 24 heures, dont six heures pour une charge rapide de 10 minutes. Vous pouvez également vous attendre à une recharge sans fil.

Rien ne continue le déluge de taquineries de style OnePlus pour ses écouteurs Ear 1, cette fois pour le boîtier de la batterie – et cette fois, il pourrait y avoir quelques fonctionnalités qui se démarquent.

La batterie de 570 mAh de l’étui Ear 1 offrira 24 heures de lecture familière avec la suppression active du bruit (ANC) activée et 34 heures avec la fonction désactivée. Cependant, vous n’aurez pas non plus à vous débrouiller si vous avez oublié de charger le boîtier pendant la nuit. Rien ne prétend que vous obtiendrez six heures d’écoute compatible ANC en branchant le boîtier (via USB-C) pendant 10 minutes. Vous pourriez avoir assez de musique pour passer la journée de travail, en d’autres termes.

Vous bénéficierez également d’une charge sans fil à partir du boîtier de la batterie Ear 1, bien que rien n’ait dit combien de temps il faudrait pour recharger sans câble.

Sans surprise, Rien n’est déterminé à maintenir le tease avant l’événement de lancement du 27 juillet. L’aperçu met en évidence la conception transparente du boîtier de la batterie Ear 1, mais les oreillettes elles-mêmes manquent visiblement de leurs contours. La société a assez souvent fait allusion à la conception pour qu’il soit facile d’imaginer à quoi elle ressemblera, mais vous devrez apparemment attendre un peu plus longtemps pour confirmer ce que vous soupçonnez déjà.

Comme toujours, la question est de savoir si Nothing peut être à la hauteur des attentes fixées par sa campagne médiatique et l’histoire du fondateur Carl Pei chez OnePlus. L’Ear ​​1 est sur le point d’offrir une valeur entre son boîtier de batterie, son ANC et son prix de 99 $, mais il n’est pas certain que la qualité sonore et l’ensemble des fonctionnalités résistent. Après tout, des concurrents comme les Amazon Echo Buds de deuxième génération incluent ANC et d’autres avantages pour un peu plus d’argent. Rien n’a encore un combat important à mener s’il veut influencer les acheteurs, peu importe à quel point Ear 1 est à la hauteur du battage médiatique.