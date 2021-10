Rien ne pourrait se préparer pour lancer un smartphone l’année prochaine

Chase Bernath / Autorité Android

TL;DR

Rien ne se préparerait à lancer un smartphone au début de 2022. Celui-ci serait probablement alimenté par un chipset Snapdragon basé sur le nouveau partenariat de la firme avec Qualcomm.

Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, a formé une startup appelée Nothing à la fin de 2020, finissant par abandonner son premier produit sous la forme de véritables écouteurs sans fil plus tôt cette année. La société a également acquis la marque Essential, suggérant qu’un téléphone pourrait être en préparation.

Maintenant, le pronostiqueur fréquent Mukul Sharma et 91mobiles ont rapporté que Nothing lancera effectivement un smartphone au début de 2022. Le duo n’a pas donné plus de détails concernant le téléphone apparent, mais les annonces précédentes de Nothing peuvent nous avoir donné quelques indices pour continuer .

D’une part, la société a annoncé un partenariat avec Qualcomm plus tôt cette semaine, affirmant qu’elle utiliserait la série de puces Snapdragon pour alimenter les « futurs produits technologiques ». Il y a donc fort à parier que tout futur téléphone Nothing utiliserait un chipset Snapdragon.

Rien n’a également confirmé plus tôt cette année qu’il avait acquis la marque Essential. Cependant, il n’était pas clair si les brevets liés à la conception et à la technologie étaient inclus dans l’achat. Mais à tout le moins, cet accord laisse la porte ouverte à l’utilisation du nom Essential dans les futurs produits.

Quoi qu’il en soit, les écouteurs Nothing Ear 1 offraient un design soigné avec un étui de chargement transparent. Nous n’exclurions donc pas un futur smartphone Nothing offrant également un design transparent.

Sinon, Sharma et 91mobiles affirment que la société envisage également de lancer une banque d’alimentation baptisée Nothing Power 1 avant le lancement du téléphone.

Que voulez-vous voir d'un futur smartphone Nothing ?