21/04/2021 à 23:09 CEST

Aucun club du championnat français ou allemand ne faisait finalement partie de la liste des 12 créateurs de la Superliga. Dans le cas de la France, l’invité était le PSG, qui a décliné la proposition, et il n’y avait aucune pensée de l’autre club du pays qui baigne récemment avec les grands, le Olympique de Lyon.

Votre président, Salles de classe Jean-Michel, a exprimé son opinion sur la nouvelle compétition dans une interview à l’Équipe et a déclaré qu’à partir de maintenant il n’y aura plus la même relation avec les 12.

«Comme si de rien n’était, non! J’ai lu très attentivement ce que Karl-Heinz Rummenigg a dit. Il a expliqué que nous devions construire des ponts malgré les murs. Mais rien ne sera comme avant& rdquor;, a commenté. “Nous devons nous assurer, si votre retour est confirmé, qu’il y a eu un engagement à long terme pour que ces types d’initiatives ne soient pas soulevés à nouveau & rdquor ;.

Malgré cela, le président a déclaré qu’il avait eu quelques instants pour y réfléchir.

“Je me demandais, en tant que président de l’Olympique de Lyon, si j’avais le droit de rater cette ‘opportunité'”, a ajouté Aulas. “J’étais convaincu que je devais refuser et le dire, mais d’un autre côté, je ne savais pas si je devais dire: nous n’irons jamais. Nous parlions d’énormes sommes d’argent … La position de Nasser (Al-Khelaïfi) m’a beaucoup aidé. Il était irrité à l’époque par la forme et les moyens utilisés par le PSG. Mais à partir du moment où Nasser a résisté plus que tout le monde, il a montré qu’il fallait rester dans le train de l’UEFA et du PSG.& rdquor;.