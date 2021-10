Rien ne suggère que l’action HYLN puisse revenir aux prix antérieurs

Il y a un peu plus d’un an, Hyliion (NYSE :HYLN) était l’une des sociétés d’acquisition spécialisées dans les véhicules électriques (SPAC) les plus en vogue. Juste avant son « désespacement », l’enthousiasme suscité par ce fabricant de camions et de groupes motopropulseurs électriques a brièvement envoyé l’action HYLN à des prix supérieurs à 50 $ par action.

Retour en arrière et où les actions changent-elles de mains ? Environ 7,25 $ par action. Alors, que s’est-il passé ici ? Pour commencer, depuis début 2021, les investisseurs ont réduit leurs attentes concernant les actions de véhicules électriques. Le passage des véhicules à essence aux véhicules électriques ne ralentit pas. Mais ce pivot n’en est qu’à ses débuts.

Deuxièmement, dans le cas d’Hyliion, il y a maintenant plus de doutes sur sa capacité à répondre aux attentes. Certains des vents contraires qui l’affectent maintenant peuvent être de nature plus temporaire. Pourtant, il en reste un élément clé qui limite son potentiel à long terme.

Avec cela, les actions semblent prêtes à s’effondrer une fois de plus. Avec une note F dans Portfolio Grader, il s’agit d’une histoire de croissance clairement éclatée que vous devriez éviter.

Action HYLN : les investisseurs prennent les projections passées avec un grain de sel

L’année dernière, et jusqu’au début de cette année, les investisseurs étaient prêts à adhérer à « l’histoire » avec Hyliion. Pour ce qui est de passer de zéro à soixante, cette entreprise en démarrage avait un plan bien conçu. Tout d’abord, il a entrepris de vendre des kits de conversion de groupe motopropulseur électrique hybride à utiliser dans les camions commerciaux de classe 8 (gros camions) existants, construits à l’origine pour fonctionner au GNC (gaz naturel comprimé) ou au diesel.

Ensuite, il déploierait son propre véhicule électrique hybride Hypertruck ERX. Utilisant un générateur RNG (gaz naturel renouvelable ou biocarburant) intégré pour recharger sa batterie électrique, l’ERX a été présenté comme une alternative neutre en carbone qui ne serait pas limitée par l’infrastructure de charge américaine à construire.

Avec cette stratégie, l’entreprise prévoyait qu’elle se développerait en quelques années. Par exemple, les projections pour 2024 l’appelaient à générer des milliards de revenus, avec des marges d’EBITDA élevées. En mettant la barre haute, il n’est pas surprenant que les investisseurs soient prêts à payer plus de 50 $ par action pour le prédécesseur SPAC de Hyliion. Mais depuis la clôture de sa fusion d’entreprise en blanc ? La confiance qu’il sera à la hauteur des attentes a pris un sérieux coup.

Certes, ce n’est pas la seule raison pour laquelle le stock de HYLN a chuté tout au long de cette année. L’enthousiasme pour cet espace est en baisse depuis que le président Biden a pris ses fonctions. Principalement, parce que le marché réalise que cette industrie est encore loin de décoller vraiment. Mais même si le gouvernement fédéral américain commence à mettre en œuvre des politiques qui accélèrent le virage vers les véhicules électrifiés, ne vous attendez pas à ce qu’il sauve la mise pour ce nom EV en difficulté.

Nouvelle déception probable à venir

Dans l’ensemble, les actions des entreprises de véhicules électriques en démarrage restent en forte baisse par rapport à leurs sommets antérieurs. Encore une fois, attribuez-le principalement aux investisseurs qui mettent la charrue avant les bœufs. Les valeurs de croissance en général sont également en difficulté, car le marché anticipe une hausse des taux d’intérêt, dans le sillage d’une inflation plus élevée.

Cela ne veut pas dire que l’optimisme ne reviendra pas dans cet espace. Si le Congrès américain adopte le projet de loi sur les infrastructures, cela pourrait redonner vie aux jeux de la «vague verte», y compris les actions de véhicules électriques. Même ainsi, ne vous attendez pas à ce que cela fasse grand-chose pour changer la fortune des actions HYLN. Les vents contraires spécifiques à l’entreprise continueront de l’emporter sur les vents arrière à l’échelle de l’industrie.

Qu’est ce que je veux dire? À court terme, il est devenu d’autant plus clair que les résultats réels d’Hyliion ne correspondront pas aux projections évoquées ci-dessus. Comme les analystes d’UBS l’ont noté dans une récente note de recherche, les revenus de 2022 à 2024 seront inférieurs aux attentes. Des facteurs tels que la pénurie de main-d’œuvre et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement nuisent à sa capacité à atteindre ses jalons. Bien sûr, vous pouvez blâmer une grande partie de cela sur des problèmes affectant l’ensemble de l’économie américaine en ce moment.

Pourtant, même si la pénurie de main-d’œuvre et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement se résolvent d’eux-mêmes, l’entreprise est toujours confrontée à un obstacle à plus long terme. Celui qui pourrait l’empêcher de devenir une entreprise d’un milliard de dollars. Je parle du risque mis en évidence dans mon dernier article sur Hyliion : la concurrence. Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) se repositionnent rapidement pour un avenir électrique. Si les constructeurs de camions établis proposent leurs offres de véhicules électriques, où cela laisse-t-il ce parvenu ? Plus probablement qu’autrement, laissé dans la poussière.

Le verdict sur Hyliion

Certains peuvent voir dans cette action EV battue une opportunité d’aller à contre-courant et parier que les analystes et les investisseurs se trompent dans leur évaluation d’Hyliion. Cependant, en fonction de ce qui se passe? Il semble que le marché soit sur l’argent avec leur approche baissière de l’entreprise.

Avec plus de points indiquant qu’il patauge davantage, il est toujours préférable de rester à l’écart du stock HYLN.

