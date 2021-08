Rien n’empêche les Chromebooks de dominer le monde

Les Chromebooks se sont avérés être des machines formidables pour les étudiants – ou vraiment, pour n’importe qui travaillant à domicile ces jours-ci. Les Chromebooks ont enregistré d’énormes ventes au cours de l’année écoulée, avec une croissance énorme de 275 % en glissement annuel au premier trimestre de 2021. Bien que la croissance ait maintenant ralenti, les ventes de Chromebooks continuent de bien se porter au deuxième trimestre de 2021.

Croissance du marché mondial au deuxième trimestre 2021 sur le marché des PC.

Les dernières données analytiques compilées par la société de marketing Canalys prouvent que les volumes d’expédition de Chromebook continuent de dépasser le reste des catégories de produits de l’industrie – totalisant 11,8 millions d’appareils vendus en un seul trimestre (74,7% d’une année sur l’autre). Malgré un ralentissement de la croissance, la plate-forme de Google a connu une augmentation annuelle de 75 % et un volume d’expédition de 11,9 millions d’unités. Les principaux fournisseurs ont doublé leur investissement dans les Chromebooks, et cet effort a porté ses fruits : ils ont toujours enregistré de solides rendements grâce à l’adoption généralisée de la plate-forme à l’échelle mondiale.

Expéditions de Chromebook dans le monde entier.

HP continue d’avoir une longueur d’avance sur le marché des Chromebooks avec 4,32 millions d’appareils vendus et une croissance annuelle de 115,7 %, maintenant la part de marché sauvage de 36,4 % qu’il avait au premier trimestre 2021. Lenovo occupe la deuxième place et, bien que sa livraison ait diminué depuis le premier trimestre, son 2,56 millions de Chromebooks ne sont pas à craindre, avec une croissance de 81,5% par an. Acer a réussi à livrer plus de Chromebooks à ses clients qu’au premier trimestre : il a vendu 1,86 million d’appareils et a augmenté de 83 % depuis l’année dernière. Dell et Samsung complètent le top cinq, mais dans une tournure surprenante des événements, Dell a subi une baisse des expéditions de 8,7 %. Ce n’est pas la fin du monde pour Dell, cependant, car ses 1,11 millions d’expéditions sont toujours assez impressionnantes.

Une société de recherche distincte, IDC, fait état de 12,3 millions de Chromebooks livrés au deuxième trimestre, soit une croissance de 68,6 % d’une année sur l’autre. Bien qu’il y ait un écart mineur entre Canalys et le rapport d’IDC, les deux renforcent le fait que le deuxième trimestre de cette année a été un autre trimestre solide pour les Chromebooks. Brian Lynch, analyste de recherche chez Canalys, a commenté la flambée des ventes de Chromebook :

“Le succès des Chromebooks s’avère remarquablement résistant. Même si des marchés clés comme l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale ont vu des écoles commencer à s’ouvrir, les livraisons restent élevées alors que les gouvernements et les écosystèmes éducatifs prévoient une intégration à long terme des Chromebooks dans les processus d’apprentissage numérique. Avec l’emprise de Chrome sur l’espace de l’éducation relativement sécurisée, Google est sur le point de parier gros sur le segment commercial cette année.”

Alors que les ventes de Chromebook continuent de se développer à l’échelle mondiale, ils ont le potentiel d’augmenter considérablement leur part de marché en émergeant sur de nouveaux marchés qui n’étaient auparavant pas accessibles auparavant. Avec les récents efforts de Google pour rendre Chrome OS beaucoup plus performant, je ne vois que plus de personnes passer au Chromebook pour leurs besoins quotidiens.