Rien n’est de la faute de Joe Biden – RedState ⋆ 10z viral

L’administration Biden n’ayant pas atteint son objectif de vaccin tant vanté, le jeu du blâme est lancé et vous serez moins que surpris d’apprendre qu’absolument aucun de cet échec n’est la faute de Joe Biden. Ce n’est pas comme si le président des États-Unis devait être tenu responsable de sa propre campagne de messages. Au contraire, la Maison Blanche a assuré au peuple américain que les vrais coupables ici sont les publications sur Facebook.

Oui, les démocrates blâmant Facebook (et les médias sociaux en général) pour leurs échecs ont si bien fonctionné après les élections de 2016 qu’ils essaient de recommencer la même pièce. Hier, Joe Biden a affirmé que les sociétés de médias sociaux « tuaient des gens » en permettant à la « désinformation » de se répandre sur le vaccin COVID. Jen Psaki a soutenu cela en faisant des choix de modération de Facebook un problème clé au lieu de, vous savez, le leadership de Biden.

En temps plus normal, une telle dissimulation ridicule de la responsabilité serait étiquetée pour ce qu’elle est. Pourtant, dans notre environnement hyper partisan, Biden et ses cohortes doivent être protégés à tout prix. En conséquence, vous obtenez une telle folie de la part de personnes qui sont ostensiblement des journalistes.

En somme: + Le président des États-Unis a accusé le réseau de médias sociaux le plus puissant du monde de « tuer des gens » en ne faisant pas assez pour lutter contre la désinformation. + La société a répondu en accusant le président d’avoir manqué les objectifs de vaccination et de renvoyer la balle. – Dylan Byers (@DylanByers) 16 juillet 2021

Est-ce que tu as compris tout ça? Le journaliste de NBC News aimerait que vous sachiez que le président blâmant une société privée de médias sociaux pour ses échecs ne renvoie pas la balle. Au contraire, c’est renvoyer la balle lorsque cette société de médias sociaux n’accepte pas la tentative de Biden de les blâmer pour l’incapacité de son administration à atteindre ses objectifs. C’est logique, non ? Vous devez généralement payer pour une propagande aussi éhontée.

Voici un autre exemple, cette fois d’un écrivain du New York Times.

Wow. Déclaration remarquable. Tellement de tension entre la Maison Blanche et Facebook en ce moment. Entendu d’une source que WH était incroyablement frustré après des mois à demander à FB des données sur la désinformation sur les vaccins, cette entreprise, bien qu’elle ait dit en public qu’elle voulait travailler avec WH, ne partage pas https://t.co/Pp7frsOwDP – Cecilia Kang (@ceciliakang) 16 juillet 2021

Pourquoi Facebook aurait-il besoin de donner à la Maison Blanche des informations sur la « désinformation » sur les vaccins ? Cela semblerait être une violation massive de la vie privée de leurs utilisateurs et une tentative claire de subvertir le premier amendement par procuration. De plus, même si la Maison Blanche obtenait cette information, que vont-ils en faire exactement pour que les gens reçoivent le vaccin à un taux plus élevé ? Pourtant, au lieu de noter que les demandes de Biden sont déraisonnables et probablement inefficaces de toute façon, Kang reproche à Facebook de ne pas avoir acquiescé. Tout cela est calculé pour faire avancer l’idée que Biden n’est pas responsable de son propre visage.

Au-delà de la poussée narrative à la Pravda, l’excuse elle-même ne se lave pas. Le groupe le plus hésitant à la vaccination dans le pays est celui des Noirs américains. Doit-on croire que les membres d’un groupe démographique qui votent à environ 90 % des démocrates s’inspirent secrètement des comptes MAGA anti-vax supposés ? Non, ce qui a beaucoup plus de sens, c’est que Biden pue simplement son travail, dans la mesure où il tente même d’en accomplir les tâches, même par rapport à ses électeurs les plus fidèles.

Bref, rien n’est de la faute de Joe Biden. Pas l’inflation massive, pas l’explosion des prix du gaz, pas les ratés de la politique étrangère, pas la crise frontalière, et certainement pas les lacunes de son propre programme de vaccination. Alors, savourez votre crème glacée – traitez simplement la réalité merdique qui vous a été remise au lieu de tweets méchants.