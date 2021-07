Rien n’est garanti dans l’investissement… mais cet investissement en hypercroissance est une quasi-certitude

Rien dans la vie n’est garanti.

Source : Shutterstock

Eh bien… sauf la mort et les impôts.

Mon compatriote de Pennsylvanie, Benjamin Franklin, avait raison à ce sujet. Mais ces sujets ne sont pas amusants à aborder.

Le dictionnaire définit une garantie comme une « promesse ou assurance ». Et vous le savez aussi bien que moi… il n’y a aucune garantie quand il s’agit d’investir.

Mais voici la clé que tant de gens négligent dans la fluctuation des prix au jour le jour…

Certaines tendances sont si proches d’une certitude qu’on pourrait pratiquement en parler comme des garanties.

Ce sont les tendances dont nous parlons ici chez MoneyWire…

Une tendance qui retient beaucoup l’attention en ce moment est celle des véhicules électriques (VE). La croissance des VE est-elle garantie ? Je suppose pas littéralement. Mais je ne peux même pas commencer à imaginer un monde qui n’aura pas beaucoup plus de véhicules électriques dans les cinq à dix prochaines années et au-delà.

L’époque des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) sur lesquels nous comptions au cours des deux derniers siècles touche à sa fin.

Les véhicules électriques sont meilleurs pour l’environnement et ils sont sur le point de devenir moins chers que les véhicules à essence et diesel. Nous pouvons voir le point de basculement.

Ainsi, indépendamment des récessions, des marchés baissiers, des changements de leadership politique, des pandémies ou de toute autre courbe inattendue, je garantis qu’il y aura plus de véhicules électriques sur la route à l’avenir.

Les véhicules électriques sont la croissance aussi certaine que possible qui font de l’avenir des transports l’un de mes thèmes d’investissement préférés pour les années 2020 et au-delà. Je l’appelle aussi Transport 2.0.

C’est un thème d’hypercroissance massive avec de multiples façons de profiter et un potentiel de hausse énorme. Avec le buzz qui monte et beaucoup d’entre nous se remettent à voyager, jetons un coup d’œil à cinq des plus grandes opportunités d’investissement qui nous attendent alors que nous nous dirigeons vers l’avenir des transports.

Véhicules électriques: En 2020, 4,4 % de tous les véhicules neufs vendus dans le monde étaient électriques. Selon Statista, 80% des nouveaux véhicules seront électriques d’ici 2050.

Je me rends compte que cela semble loin, mais ces années intermédiaires sont notre opportunité. Le passage de 4,4% des ventes mondiales à 80% des ventes mondiales déplacera des milliards de dollars des véhicules ICE vers les véhicules électriques.

De plus, de nombreux grands constructeurs automobiles ont des plans de véhicules électriques agressifs – qui deviennent de plus en plus agressifs – de sorte que les ventes pourraient atteindre 80 % bien avant 2050.

Voitures autonomes : L’avancement et l’adoption des voitures autonomes ne s’accélèrent pas aussi rapidement que moi et d’autres analystes l’avions initialement prévu. Cela se produit avec les tendances transformatrices, et c’est lorsque la patience est essentielle pour un investissement à long terme réussi.

Mais même à un rythme plus lent, le passage aux véhicules autonomes (AV) est une autre de ces tendances qui est pratiquement garantie.

Le nombre d’entreprises qui se lancent dans la technologie de conduite autonome montre la puissance sous-jacente de la tendance. La plupart des experts voient l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) La division Waymo en tant que leader actuel. je crois Tesla (NASDAQ :TSLA) n’est pas loin. Et cela ne fait qu’effleurer la surface des entreprises impliquées ici.

AV commerciaux : En mai, un camion commercial lourd autonome a conduit une livraison de pastèques de l’Arizona à Dallas. Tout a commencé avec un conducteur humain qui a pris le volant pendant les 60 premières minutes avant de s’asseoir et de laisser le camion autonome partir de TuSimple (NASDAQ :TSP) continue le voyage tout seul. Le conducteur humain a de nouveau pris le volant à Dallas pour terminer le dépôt à Oklahoma City.

Le camion l’a fait en 14 heures et 6 minutes, soit 42 % plus rapide que les 24 heures et 6 minutes qu’il aurait fallu à un conducteur humain.

La technologie est encore loin d’être parfaite, comme en témoigne le besoin de conducteurs humains au début et à la fin. Mais les lecteurs de longue date de MoneyWire savent que nous n’investissons pas pour aujourd’hui ou demain… nous investissons pour plusieurs années dans le futur.

Appel de course autonome : Les AV pourront transporter des personnes ainsi que des colis d’un point A à un point B au 1/10e du coût d’un taxi aujourd’hui, selon ARK Invest. La société de recherche va jusqu’à dire que la valeur actuelle nette (VAN) sur 10 ans des flux de trésorerie de l’industrie de niche est supérieure à 1 000 milliards de dollars aujourd’hui… et pourrait atteindre 9 000 milliards de dollars d’ici 2029.

C’est une énorme opportunité que nous ne pouvons pas ignorer.

Bornes de recharge pour VÉ : Si – ou plus probablement quand – il y a plus de véhicules électriques sur la route, il doit y avoir plus de stations de recharge pour véhicules électriques… ou une percée majeure dans l’autonomie de la batterie ou un certain type d’arrangement d’échange de batterie. Les lecteurs de longue date de MoneyWire savent que je m’attends à des percées en matière de batterie, et je pense que les échanges de batterie pourraient également fonctionner au cours de la prochaine décennie.

À l’heure actuelle, les bornes de recharge pour véhicules électriques sont un must absolu pour le boom des véhicules électriques.

Lors de sa course présidentielle, Joe Biden a promis de consacrer 400 milliards de dollars à l’énergie propre. La technologie des batteries et les stations de charge en faisaient partie. Bien que cela ne se produise pas exactement comme le gouvernement l’a promis, vous ne pouvez pas arrêter une révolution technologique.

Voici donc l’essentiel…

Des milliards de dollars sont sur le point d’être perturbés dans l’avenir des transports. Je ne plaisante pas. Les ventes de véhicules, les fournitures et les services représentent déjà une industrie de 7 000 milliards de dollars… et une industrie qui est sur le point de changer à jamais.

Le transport 2.0 va changer nos vies au cours de la prochaine décennie. Tout ce que vous pouvez imaginer en ce moment n’est que la pointe de l’iceberg. C’est comme il y a 14 ans, lorsque le premier iPhone est sorti. Très peu de gens ont imaginé comment cet appareil allait changer notre monde.

Et maintenant, nous sommes à l’aube d’une ligne de démarcation similaire… le tout début d’un nouveau chapitre qui va à nouveau remodeler le monde dans lequel nous vivons. Il est maintenant temps pour les investisseurs intelligents de se positionner pour les plus gros profits.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant participer aux tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT tout le monde. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.