Rien sur mon avenir ne sera annoncé à Silverstone

George Russell a nié qu’il y ait une annonce sur son avenir faite lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone ce week-end.

Il a été largement répandu que Russell pourrait remplacer Valtteri Bottas aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes la saison prochaine, après un passage impressionnant avec Williams au cours des deux dernières années et demie.

Le joueur de 23 ans a été excellent lors de sa seule apparition pour Mercedes au Grand Prix de Sakhir l’année dernière, où il a remplacé Hamilton absent, mais il a insisté sur le fait que rien n’avait encore été décidé.

“J’ai signé avec Mercedes il y a cinq ou six ans maintenant, c’est 100% vrai, car tout le monde sait qu’ils s’occupent de moi”, a déclaré Russell au podcast F1 Nation.

“En ce qui concerne mon trajet pour l’année prochaine, rien n’a été signé ou scellé et rien ne sera annoncé à Silverstone, donc je peux vous le faire savoir.”

Russell est en fin de contrat à la fin de cette saison, ayant été pilote junior chez Mercedes tout au long de sa carrière en Formule 1.

Le champion de F2 2018 courra à Silverstone pour la quatrième fois en F1 ce week-end, où il espère que les fans locaux l’encourageront pour terminer dans les points.

“Je pense qu’un pilote ne peut rien donner de plus uniquement parce que c’est une course à domicile, parce que vous donnez votre maximum absolu”, a-t-il ajouté.

« Mais je pense que l’excitation supplémentaire de votre course à domicile vous donne naturellement un peu plus d’enthousiasme. C’est peut-être de là que vient la performance supplémentaire.

« Le plus difficile, je suppose, c’est qu’il y a beaucoup d’examen minutieux des médias et beaucoup d’activités en cours au cours de cette semaine. Et juste équilibrer cela, vraiment, parce que c’est le plus grand d’un point de vue marketing, le plus grand événement de l’année pour nous. Mais finalement, nous ne pouvons pas laisser cela avoir un effet sur la course. Il s’agit donc simplement de trouver le bon équilibre.