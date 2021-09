Rigby fait rage contre Starmer “irritant” lors d’un affrontement brutal sur les soins sociaux “Pourquoi êtes-vous?!” | Politique | Nouvelles

Beth Rigby s’est battue avec Sir Keir Starmer et est devenue de plus en plus frustrée par le chef de l’opposition après qu’il ait échoué à plusieurs reprises à répondre à ses questions sur l’assurance nationale. Le rédacteur politique a d’abord demandé comment le Labour pouvait être considéré comme un parti du NHS en s’opposant à l’augmentation de l’assurance nationale, puis a embroché Sir Keir en soulignant que les gens étaient “irrités” contre lui de ne pas avoir proposé d’alternative à la hausse des impôts. Un Sir Keir pataugeant n’arrêtait pas de répéter que les “épaules les plus larges” devraient porter le fardeau alors que les deux hommes se sont affrontés avec colère lors d’une interview tendue.

Le Parti travailliste a voté contre l’augmentation de 1,25 point de pourcentage de l’assurance nationale qui aiderait à financer les réformes de la protection sociale et à éliminer l’arriéré du NHS.

Les ministres fantômes du travail ont déclaré qu’il serait injuste d’obliger les jeunes et les faibles revenus à combler le fossé alors que ceux qui sont plus âgés avec des propriétés chères sont protégés.

Mais les travaillistes eux-mêmes ont été critiqués après que les critiques aient souligné que les conservateurs avaient au moins un plan pour résoudre les problèmes de santé alors qu’ils n’en ont pas.

Mme Rigby a profité de l’occasion pour griller Sir Keir à ce sujet et a déclaré: «Comment pouvez-vous prétendre être le parti du NHS alors que vous venez de voter contre une augmentation d’impôt de 36 milliards de livres sterling pour financer le NHS?

“Vous pouvez savoir si ce que les conservateurs ont fait dans le passé, quoi que vous vouliez argumenter, mais à partir de cette semaine, c’est le message que Boris Johnson est prêt à prendre des décisions difficiles en matière de fiscalité.”

Sir Keir n’était pas d’accord avec Mme Rigby, soulignant que le Premier ministre avait rompu la promesse du manifeste de sécuriser les fonds.

Le leader travailliste a ajouté qu’il soutiendrait un plan qui abordait véritablement les problèmes de protection sociale, mais pensait que la hausse des impôts n’avait rien réglé.

Mme Rigby a déclaré: “Votre réponse a assez irrité beaucoup de gens de votre parti et du public parce que vous critiquez la politique.

“Vous exploitez très habilement cela à la boîte de répartition, mais vous ne donnez pas réellement d’alternative aux électeurs.

“L’un des enfants, je sais contre quoi Kier Starmer se dresse, mais que représente-t-il?”

Sir Keir a déclaré qu’il ne ciblerait pas les travailleurs et ciblerait plutôt ceux qui ont les “épaules les plus larges”.

Une Mme Rigby agacée a demandé à savoir “ce que cela signifie” avant de réitérer qu’elle était au courant de ce contre quoi Sir Keir était contre.

Le rédacteur politique a finalement pu obtenir une réponse vague car Sir Keir a soutenu un impôt sur la fortune qui taxait ceux qui gagnaient en dehors du travail.

Il a déclaré que les actions et les actions, les propriétés et les dividendes devraient être imposés pour financer les réformes de la protection sociale.

Il a ajouté: “Oui, toutes ces options sont un impôt sur la fortune, au sens le plus large du terme, et nous devrions l’examiner.”

Sir Keir a ensuite déclaré qu’il serait injuste que les propriétaires ne paient rien de plus alors que leurs locataires le feraient.

