Right a dit que Fred était excité à propos de l’échantillon “Je suis trop sexy” de Drake, je veux le remercier

Les gars de Droit dit Fred avoir AUCUNE rancune à propos de Canard échantillonnant “I’m Too Sexy” – en fait, ils veulent le remercier d’avoir remis leur chanson sous les projecteurs.

Si vous n’étiez pas au courant … “Way 2 Sexy” de Drake de son dernier album, “Certified Lover Boy”, échantillonne le tube de 1991 du groupe anglais, qui est toujours composé de frères Fred et Richard Fairbrass.

Les frères Right Said Fred ont dit à TMZ … qu’ils étaient bien au courant de la piste de Drake – qui comporte également Futur et Jeune voyou – et ont été crédités en tant que co-auteurs, donc tous les fans pensant que “Lover Boy” les a arrachés peuvent se détendre.

Ils disent qu’ils ont entendu la chanson de Drake quand c’était un travail en cours et qu’ils l’ont absolument adorée … ajoutant qu’ils apprécient le talent, la créativité et le sens de l’humour du rappeur dans ses vidéos.

Fred et Richard pensent que “Way 2 Sexy” restera populaire et rejoué pour les années à venir… un peu comme leur tube OG.

Les gars disent qu’ils ont déjà vu une belle augmentation de leurs ventes de musique depuis la sortie de l’album de Drake. Ils ne lui ont pas encore parlé, mais nous disent qu’ils prévoient de l’inviter à dîner pour célébrer leur succès commun.

Quant à ce qu’ils ont fait ces derniers temps… RSF fait toujours de la musique, mais ils ont également travaillé sur une campagne pour soutenir les ressources et la sensibilisation en matière de santé mentale pendant la pandémie. Ils en révéleront plus à ce sujet la semaine prochaine sur TikTok.