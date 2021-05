RIGIDE! Twitter Censors explique avoir partagé les déclarations de Trump à partir de son nouveau site ⋆ .

Twitter restreint même désormais les déclarations de l’ancien président Donald Trump sur sa plateforme.

Le géant des médias sociaux aurait censuré les comptes qui ont partagé des déclarations de Trump, qu’il a publiées à partir de son nouveau site Web, From the Desk Of Donald J. Trump. Un porte-parole de Twitter aurait déclaré à NBC News: “Comme indiqué dans notre politique de contournement des interdictions, nous prendrons des mesures coercitives sur les comptes dont l’intention apparente est de remplacer ou de promouvoir le contenu affilié à un compte suspendu.”

Quatre des comptes suspendus semblent avoir été créés dans le seul but de partager les déclarations de l’ancien président sur Twitter. Malgré l’incertitude quant à savoir qui était derrière le clavier gérant les quatre comptes, @DJTDesk, @DJTrumpDesk, @DeskofDJT et @ DeskOfTrump1, ont tous été suspendus.

Le compte @DJTDesk a été supprimé pour violation de la «politique de contournement des interdictions» de Twitter, a déclaré un porte-parole de Twitter à Free Speech America. “[W]Nous prendrons des mesures coercitives sur les comptes dont l’intention apparente est de remplacer ou de promouvoir du contenu affilié à un compte suspendu. “

Une source proche de «Team Trump» aurait déclaré au New York Post que @DJTDesk «n’a été créé par personne de l’équipe du président Trump».

Un utilisateur de Twitter a partagé une prétendue capture d’écran du compte @DJTDesk en réponse aux accusations selon lesquelles Trump échappait à l’interdiction de la plate-forme avant d’être retiré de Twitter. «L’ancien président Donald J. Trump ne tweet pas», a écrit le prétendu compte @DJTDesk. «Tous les messages publiés, à part les réponses comme celle-ci, sont des copies directes du forum composé sur DonaldJTrump.com/Desk. Les messages sont réalisés par Save America au nom du 45e POTUS, puis distribués sur cette plateforme. »

Twitter a défendu sa décision de supprimer @DJTDesk lorsqu’il a été contacté pour un commentaire par la poste, même si l’identité du propriétaire du compte n’était pas claire.

Le nouveau site Web de Trump, qui a été lancé mardi, fait office de mégaphone pour l’ancien président. Trump a publié ses réflexions sous forme de court communiqué de presse ou de messages de type Twitter sur le site, qui peuvent ensuite être partagés par n’importe qui sur les réseaux sociaux.

David Martosko, le correspondant de DailyMailTV à la Maison Blanche, a théorisé dans un tweet que l’équipe de Trump tentait de «provoquer un procès afin de pouvoir faire valoir devant le tribunal que Twitter est un service public et doit être ouvert à tout le monde».

Hier encore, le comité de surveillance de Facebook a maintenu la suspension de Trump des plates-formes Facebook et Instagram pendant encore six mois. Cela donne à Facebook le temps de déterminer une sanction plus appropriée que la «sanction indéterminée et sans norme de suspension indéfinie». Trump n’a pas pris cette décision en position couchée. Il a critiqué Big Tech comme une «honte totale» dans un communiqué publié sur son nouveau site Web.

