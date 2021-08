Rigondeaux pouvait et ne voulait pas, Vergile ne pouvait pas et ne voulait pas

Les combats pour le titre de samedi ont respecté les prévisions même dans leurs détails les plus redoutés. Vergil a gagné, Rigondeaux s’est ennuyé et Joshua Franco a répété.

Vergil Ortiz a souffert d’anxiété et a failli être assommé avant une reprise que seuls ceux qui aspirent à être grands dans ce sport des beaux hommes se permettent. Il a battu Emijdius Kavaliuskas dans un test décisif où il a dû prouver de quoi il était fait. C’était le grand combat de samedi comme nous l’avions prédit.

John Riel Casimero a battu Guillermo Rigondeaux par décision partagée dans un combat pour l’oubli. Le Cubain a montré qu’en plus d’être l’un des boxeurs les plus doués pour éviter les coups, il restera aussi dans l’histoire comme l’un des plus têtus à changer de style et à se conformer à l’autre partie du scénario que le spectacle exige : éviter coups et coups de liaison. Cette fois, cela lui a coûté le combat et c’était triste.

Nous sommes sûrs que Rigondeaux avait assez de puissance, d’assimilation et de boxe pour battre Casimero. Il avait juste besoin de répéter quelque chose de ce qu’il a fait il y a deux combats contre le Mexicain Ceja : être le protagoniste, prendre l’initiative, aller chercher le combat. Il a fait le contraire, il nous a donné un vrai marathon, qui a laissé des cartes postales vraiment pitoyables à chaque fois que ses jambes ont poussé des ailes dans leurs mouvements latéraux, devant un Philippin qui a vainement chassé son dos sous les huées du public.

Dans l’autre combat, Joshua Franco a remporté le troisième contre Andrew Moloney qui a également rencontré les prévisions, sortirait pour chercher le combat à l’intérieur, mais n’a pas atteint. Franco l’a surpassé en tout et a gagné à l’unanimité après douze tours divertissants.