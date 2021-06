Rihanna a déjà effacé le tatouage qu’elle partageait avec son ex Drake

Ce tatouage aurait une signification particulière pour le couple d’alors, car il rendait indélébile le rendez-vous qu’ils avaient dans un aquarium de Toronto dans lequel il lui avait acheté un requin en peluche.

Bien que l’on ne sache pas quand la relation entre Rihanna et DrakeC’est un fait qu’il a été bref et que, d’ailleurs, c’était peu de temps après que ces tatouages ​​ont été dessinés. En 2018, la chanteuse déclarait même qu’elle n’avait plus de contact avec son ex : “Maintenant, nous n’avons plus d’amitié, mais nous ne sommes pas non plus ennemis. C’est ce que c’est”.

Maintenant, la sortie romantique que Riri et Un $ AP Rocheux Ils avaient cette semaine au bar Barcade à New York a révélé que, qui sait depuis combien de temps, le tatouage de requin a disparu et à sa place maintenant la femme d’affaires porte également un tatouage beaucoup plus élaboré qui couvre toute sa cheville.