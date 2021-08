Rihanna a eu une réponse parfaite au fait d’être milliardaire

Nous le savons tous maintenant : Rihanna est milliardaire. Selon Forbes, elle est estimée à 1,7 milliard de dollars. Cette somme fait d’elle la musicienne la plus riche du monde et la deuxième artiste féminine la plus riche (Oprah est en tête de liste).

Lorsqu’un paparazzi s’est approché d’elle dans la rue et lui a demandé ce que cela signifiait pour elle d’être une “milliardaire autodidacte”, elle a eu une réponse simple, selon Billboard: “Dieu est bon”.

Bien que RiRi soit connue pour sa musique, la majorité de sa valeur nette (dont 1,4 milliard de dollars) pourrait être attribuée à sa société de beauté, Fenty Beauty. Sa ligne de lingerie, Savage x Fenty, vaut 270 millions de dollars.

Depuis des années, les fans demandent à Rihanna où est son prochain album, R9. Elle a admis avoir taquiné ses fans à propos de l’album (et en avoir pris un coup).

“À suivre”, a déclaré Rihanna à Entertainment Tonight fin 2019, en référence à son album. « J’aime contrarier un peu mes fans. Eh bien, ils me contrarie aussi! Donc, ils le récupèrent tout de suite. »

Dans une conversation de juin 2019 avec Sarah Paulson pour le magazine Interview, Rihanna a expliqué comment elle avait appris à donner la priorité à sa santé mentale au milieu de tant de choses dans sa carrière.

“Ce n’est qu’au cours des deux dernières années que j’ai commencé à réaliser que vous devez prendre du temps pour vous, car votre santé mentale en dépend”, a-t-elle déclaré à sa co-vedette d’Océans 8. « Si vous n’êtes pas heureux, vous ne le serez même pas en faisant des choses que vous aimez faire. Ce serait comme une corvée. Je ne veux jamais travailler pour me sentir comme une corvée. Ma carrière est mon objectif, et elle ne devrait jamais ressembler à autre chose qu’à un endroit heureux. »

Pour l’instant, elle semble heureuse de profiter de la vie avec son petit ami, A $ AP Rocky, avec qui elle a été vue souriante dans un short en jean déchiré et un bob rose pâle cette semaine à New York.

C’est génial d’être Rihanna.

