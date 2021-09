Rihanna abandonne officiellement le procès pour fausses déclarations contre son père

En janvier 2019, Rihanna a poursuivi son père et son partenaire commercial pour avoir prétendument déformé “à des tiers et au public que leur entreprise, Fenty Entertainment… est affiliée à Rihanna et a le pouvoir d’agir en son nom”. Aujourd’hui, plus de deux ans et demi plus tard, le chanteur de “Umbrella” a officiellement abandonné la plainte.

Dans l’action simple, Rihanna – nom complet Robyn Rihanna Fenty – a allégué que son père, Ronald Fenty, et son partenaire commercial susmentionné, Moses Joktan Perkins, avaient tenté de « solliciter des millions de dollars auprès de tiers sans méfiance en échange de la fausse promesse que ils étaient autorisés à agir au nom de Rihanna, et/ou que Rihanna se produirait dans divers endroits à travers le monde.

Ronald Fenty (qui réside toujours dans la Barbade natale de Rihanna, selon le costume original) et Perkins ont fondé leur société de talents Fenty Entertainment vers avril 2017, a déclaré l’action, et “a donné au public la fausse impression qu’ils” agissaient sur au nom de, avec l’autorité de et en affiliation avec Rihanna.

Cette fausse impression aurait été créée par des déclarations sur l’implication présumée de Rihanna dans l’entreprise ainsi que par la présence sur la page d’accueil d’un logo pour la marque Fenty de la chanteuse et femme d’affaires de 33 ans.

Cette dernière, Rihanna et son équipe juridique ont déclaré, “est célèbre et bien connue aux États-Unis et dans le monde pour les consommateurs et le public pour être affiliée à Rihanna, ses entreprises et ses produits, et elle en tant qu’artiste”. De plus, Roraj Trade de Rihanna « détient le titre juridique exclusif des marques utilisées dans le cadre des activités professionnelles de Rihanna », toutes sortes de marques Fenty parmi elles, selon le texte.

La « conduite frauduleuse » prétendument de Fenty Entertainment a incité Rihanna à engager une action en justice après qu’une société tierce, une société SBS Entertainment, aurait proposé au chanteur (via Fenty Entertainment) un « accord exclusif » pour jouer 15 concerts en Amérique latine pour 1 million de dollars chacun, en plus de deux représentations aux États-Unis de 15 minutes pour 400 000 $ pièce.

Les accusés auraient “” accepté ” l’accord au nom de Rihanna et auraient pris des mesures positives pour finaliser les termes de ” l’accord, avant d’ignorer ” les demandes répétées de cesser et de s’abstenir “. Et en août 2018, a précisé Rihanna, les défendeurs ont déposé une demande de marque auprès de l’USPTO pour les “hôtels-boutiques de villégiature” Fenty. Selon les plaignants, cependant, le père de Rihanna et son partenaire commercial « n’ont jamais eu l’intention de bonne foi d’utiliser la marque » dans des projets hôteliers et ont cherché à l’obtenir « pour faire croire au public… que Rihanna serait affiliée, sponsor ou approuver une telle utilisation en relation avec des hôtels-boutiques de villégiature. »

Comme mentionné initialement, Rihanna a officiellement rejeté le procès avec préjudice, ont révélé de nouveaux documents juridiques.

Ces documents légaux ne divulguent pas les termes de l’accord conclu par les parties impliquées, mais au moment de la publication de cet article, FentyEntertainment.com – le site Web associé à la société des défendeurs – n’était plus en ligne. Et malgré la conclusion de ce procès qui dure depuis des années, Savage X Fenty de Rihanna reste impliqué dans une autre confrontation devant le tribunal (bien qu’en tant que défendeur), concernant une prétendue contrefaçon de marque.