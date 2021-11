Rihanna choquée par sa tenue révélatrice sur scène

Rihanna portait plus que son énorme beauté avec une tenue révélatrice | .

La belle chanteuse originaire de la Barbade, Rihanna a encore une fois laissé ses fans stupéfaits par son énorme beauté sur scène. Robyn Rihanna Fenty A 33 ans, le meilleur moyen de briller sur scène est de faire de son mieux et de montrer beaucoup de soi.

La star de la musique et maintenant femme d’affaires a décidé de monter sur scène avec une tenue plus que révélatrice, qui a sans aucun doute laissé plus que son énorme beauté à la vue de tout le monde.

Pour ladite présentation, Rihanna choisi un palazzo noir, ce vêtement pourrait sembler assez ennuyeux si ce n’est pour la belle étoile en a choisi un avec beaucoup de transparence et d’autres détails qui le rendent très élégant et unique.

Cela peut vous intéresser: Aleida Núñez exhibe sa beauté en rose, comme une Barbie Girl entière

La tenue de Bad Riri laissait une grande partie de sa peau et de ses courbes visibles car ses intérieurs pouvaient être appréciés sur scène, notamment en raison du type de lumière. Cette belle femme a complété sa tenue avec ses cheveux noirs raides et s’exhibant sous différents angles, devant et derrière, pour que ses fans apprécient encore plus son anatomie.

VOIR LA ROBE ATTRAYANTE DE RIRI ICI

Rihanna portait plus que son énorme beauté dans une tenue révélatrice. Photo : ..

La tenue de Rihanna a tellement plu qu’elle a été partagée sur un compte Instagram de fans où ils l’ont remplie de compliments et d’autres photographies de la star dans diverses facettes de sa vie. L’interprète s’est actuellement éloignée de la musique, une nouvelle qui a attristé ses followers, qui espèrent qu’elle reculera bientôt sur cette décision.

C’est grâce à la musique que cette belle femme a acquis une renommée internationale et a réalisé un autre de ses rêves de devenir entrepreneur. Actuellement, Riri brille avec Fenty, une ligne de vêtements pour femmes plus que coquette et avec un grand impact, de sorte qu’elle organise même de grands événements pour ses présentations de style Victoria Scret et pleine de musique avec des artistes de stature internationale.

Mais Rihanna Elle est également entrée dans le monde de la beauté, pas seulement de la mode, car sa ligne de maquillage est bien connue, utilisée par les grandes stars hollywoodiennes, la musique et les mondains. Apparemment c’est désormais le monde de la businesswoman qui attire l’attention de la chanteuse d’énormes tubes comme « Umbrella ».

Rihanna a grandi musicalement grâce à sa rencontre avec d’autres grands comme le mari de Beyoncé, Jay Z, qui l’a soutenue en tant que productrice et a été un élément clé de sa carrière musicale.