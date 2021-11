Rihanna conquiert Internet dans une tenue d’intérieur lumineuse | INSTAGRAM

Comme vous connaissez sûrement déjà la belle chanteur et maintenant femme d’affaires de la mode La Barbadienne, Rihanna, a consacré la plupart de son temps à cette industrie qui l’a piégée et qui a toujours été l’un de ses plus grands rêves à réaliser, malgré le fait qu’elle était une chanteuse célèbre, elle a toujours eu pour objectif de pouvoir se consacrer. à ce qu’elle fait maintenant.

Elle possède l’une des plus grandes entreprises au monde de mode, les la modélisation et les passerellesDes activités qu’elle maîtrise à la perfection et qui ont aussi montré qu’elle est elle-même l’un des meilleurs modèles pour promouvoir ses produits.

C’est pourquoi elle sait à quel point son public l’aime, alors elle décide de modeler un peu de ses vêtements de la manière la plus coquette qu’il trouve, dans les endroits où il considère qu’ils fonctionnent parfaitement comme paysage et bien sûr avec les vêtements les plus frappants et ceux qu’il aime le plus.

Aujourd’hui, nous allons aborder le divertissement partagé par leurs propres fans sur une page de fans, où ils ont conservé cette image qu’ils considèrent comme l’une de leurs préférées et dans laquelle elle apparaît dans cette tenue pleine de brillant qui est l’un des intérieurs la plus séduisante et la plus coquette que nous ayons vue en elle.

La photo a des milliers de likes et de nombreux commentaires où les internautes expriment tout ce qu’ils ressentent quand ils la voient, bien sûr ils écrivent combien ils l’aiment et combien ils aiment la voir ainsi.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE RIRI



Rihanna a de nombreux styles et dans chacun d’eux, elle est magnifique.

Rappelons qu’il y a quelques jours nous avons reçu une excellente nouvelle qui a enthousiasmé tous les followers et fans de cette belle chanteuse, lors du lancement de huit disques collectors sous forme de vinyle, audio dans cette nouvelle présentation qui est venue marquer l’histoire.

Beaucoup de gens pensaient qu’elle était totalement retirée de la musique, cependant, elle n’a pas précisé que ce n’était pas comme ça, qu’elle faisait simplement une pause et qu’il est fort probable qu’elle revienne bientôt faire une sortie, alors ses fans sont plus que ravis de pouvoir la revoir bientôt sur scène.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous leurs actualités et bien sûr tout ce qui est intéressant à propos de leurs retours de musique ou de leurs défilés, Rihanna a également récemment lancé le troisième volume de son défilé sur Amazon Prime Video et ce fut un succès.