Rihanna dévoile une vidéo coquette qui conquiert ses fans

Rihanna dévoile une vidéo coquette qui conquiert ses admirateurs | INSTAGRAM

La belle chanteuse barbadienne Rihanna a montré qu’elle s’intéresse encore plus à l’industrie de la mode qu’à toute autre chose, un sujet sur lequel elle enquête depuis plusieurs années maintenant a celui qui a fait des propositions incroyables, comme cette fois dans laquelle elle a présenté une vidéo qui a conquis à ses fidèles fans et à bien d’autres internautes.

C’est une vidéo qu’il a placée sur son Instagram officiel, dans laquelle il apparaît vêtu d’un incroyable tenue de filet et plein d’autres différent Robes dans laquelle sa beauté ne pouvait s’arrêter de briller, ainsi que ses charmes étaient modelés sous tous les angles possibles afin que personne ne les manque.

De cette façon la belle Riri montre que vous avez l’un des Les figures la plus recherchée dans le show business et qui a conquis le cœur de ses fans pour une bonne raison, son excellente beauté, son talent et sa grande personnalité réunis.

Dans le clip de plus de 2 minutes on peut entendre la voix de la jeune femme parler de son expérience dans le monde de mode, ainsi qu’une chanson qui correspond à ce que nous voyons dans la vidéo, partageant également qu’elle a toujours développé sa personnalité autour d’elle-même et non de ce que les autres pensent.

C’est peut-être pour cette raison qu’elle est une artiste unique qui ne peut être comparée, je rêve toujours d’être chanteuse et je savais ce qui allait se passer, me souvenant maintenant de tout ce dont elle a toujours rêvé et qui la réalise et la dépasse maintenant propres attentes.

La vidéo est psychédélique et pleine de beauté, une combinaison impressionnante dans laquelle nous avons également quelques approches des charmes de la Barbadienne, qui est actuellement considérée comme l’une des femmes d’affaires les plus importantes du monde des affaires. Mode créant leurs propres passerelles qui ont dépassé toutes les précédentes.

CLIQUEZ ICI POUR APPRÉCIER LA VIDÉO COQUETO



Rihanna est magnifique sur n’importe laquelle de ses photos ou vidéos.

Il est important de se rappeler que Victoria’s Secret ne présente plus ses podiums, qui étaient autrefois d’énormes défilés remplis d’invités et de personnes importantes, cependant, le public ne se sentait pas identifié avec les modèles minces qu’ils présentaient et les designs spécialement pour eux.

Pour cette raison, les défilés de mode de Rihanna diffusés par Amazon Prime Video ont connu un grand succès grâce à l’inclusion et au fait que ses créations sont axées sur tout type.

Rihanna est une grande représentante de cette industrie et je continuerai à montrer qu’elle peut continuer à nous impressionner par sa beauté et son grand talent pour créer ces divertissements qui se démarquent parmi les nombreux qui existent sur Internet.