Rihanna en bas et sous-vêtements, tout ce que les fans peuvent demander | INSTAGRAM

Qui est le meilleur pour décider ce que même un fan de Rihanna aimerait finir l’année ? Mais un admirateur lui-même qui se consacre à ne rassembler que les meilleures images et Séances de photos de la belle chanteuse et maintenant créateur de mode.

Encore une fois, un compte de Instagram Dédiée à compiler les meilleurs moments de la femme d’affaires, elle a partagé cette image qui contient ce que n’importe lequel de ses fidèles fans aimerait faire profiter de l’artiste en ces derniers jours de l’année.

Il s’agit d’une photographie toute récente dans laquelle la célèbre femme faisait la promotion de sa marque Savage x Fenty, une entreprise avec laquelle elle a eu l’opportunité de lancer trois volumes différents de podiums pour la plateforme de streaming. Amazon Prime Vidéo.

Dans la pièce de divertissement, nous pouvons voir à quoi elle ressemble avec des bas noirs et des intérieurs, une tenue très coquette qui montrait clairement qu’elle était également très douée pour prendre des photos et qu’elle n’était pas seulement douée pour chanter.

Ceux d’entre vous qui la connaissent déjà très bien n’ont pas été surpris par le fait de son grand talent mais par sa beauté, car sur sa jambe droite nous avons lu Sauvage x Fenty dans des paroles très coquettes qu’on ne pouvait s’empêcher de partager sur les réseaux sociaux.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE RIRI



Rihanna a de nombreuses photographies qui méritent l’attention que ses fans lui accordent.

Et last but not least, il était dans une position qui était aussi très attractive pour les internautes, avec des baskets pointues et révélant aussi ces tatouages ​​cachés que les internautes apprécient tant.

Récemment, Rihanna a annoncé la grande nouvelle qu’elle ne s’était pas complètement retirée de la musique, il y a encore des chances qu’elle revienne très bientôt avec un nouvel album ou de nouvelles présentations.

Cette nouvelle a profondément ému son public et bien sûr, nous ne partagerons pas quand cela arrivera, alors ne la manquez pas, restez à l’écoute et découvrez-le ici.