Rihanna enceinte de A$AP Rocky ? Des signes qui le révéleraient | INSTAGRAM

Récemment, il a été question de la relation de Rihanna et du célèbre le rappeur A$AP Rocky, mais maintenant, des rumeurs circulent selon lesquelles elle pourrait être enceinte et l’avoir premier bébé.

C’est sur les réseaux sociaux que la spéculation est née grâce à quelques photographies, après que leur relation se soit pleinement confirmée en mai dernier, le chanteur et le rappeur passent leurs meilleurs moments ensemble.

Cependant, lorsque la célèbre femme est apparue dans son pays natal BarbadeCertains de ses fans ont remarqué des détails qui semblaient être une forte indication d’une éventuelle grossesse, mais est-ce une théorie ou une réalité ?

C’est maintenant styliste modéliste a reçu un prix comme « Héroïne nationale » de son pays natal, se montrant dans une belle robe très moulante et de couleur ocre dans laquelle on observait un petit ventre, ce que ses fans auraient remarqué pour s’assurer qu’elle pourrait être enceinte.

Les médias et les personnes présentes pensaient qu’elle était enceinte de trois mois, assurant qu’elle cachait également son ventre aux caméras avec ses mains dessus, peut-être une indication de ce qui retient la surprise.



Rihanna reçoit le prix « National Heroine » à Barbarados, ils soupçonnent sa grossesse. / Twitter.

Bien sûr, il n’y a aucune confirmation ou information qui dit que tout cela est vrai, mais ces indices rendent les fans sociaux et aussi ceux du rappeur émus, car jusqu’à présent personne n’avait imaginé que cela pourrait arriver.

Cela s’ajouterait à l’excellente nouvelle que Rihanna a avoué qu’elle n’est pas à la retraite de la musique, peut-être que nous aurons très bientôt une présentation ou un nouvel album, cependant, pour le moment, elle a sorti ses huit albums studio en vinyle.

Restez sur Show News et découvrez si Rihanna avoue être enceinte, en plus bien sûr de toutes les nouvelles intéressantes et des photographies attrayantes qui existent d’elle sur Internet, que ses mêmes admirateurs sauvent à plusieurs reprises dans différents comptes et situations.