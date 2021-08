Rihanna entre officiellement dans le club des milliardaires, selon ‘Forbes’

Rihanna est officiellement entré dans le club des milliardaires, a rapporté Forbes mercredi.

La célèbre publication a estimé que la pop star et magnat des affaires – fondatrice de la maison de couture Fenty ainsi que de la ligne de maquillage Fenty Beauty – vaut maintenant 1,7 milliard de dollars, ce qui fait d’elle la musicienne la plus riche du monde et la deuxième artiste féminine la plus riche au monde. après Oprah Winfrey. On estime que 1,4 milliard de dollars de cette fortune provient exclusivement de Fenty Beauty, dont Rihanna détient 50% des parts. Une grande partie du reste de sa valeur nette – environ 270 millions de dollars – provient des ventes découlant de sa carrière musicale et d’actrice ainsi que de sa participation dans sa ligne de lingerie, Savage x Fenty.

Forbes attribue le succès de Fenty Beauty non seulement à sa célèbre fondatrice, mais aussi à sa gamme de produits unique et diversifiée, avec un fond de teint disponible dans 50 tons de peau différents pour les femmes de couleur. Une coentreprise à 50-50 avec le conglomérat de luxe français LVMH, qui possède également le détaillant de maquillage Sephora, Fenty Beauty aurait accumulé 550 millions de dollars au cours de sa première année civile en 2018, battant d’autres lignes de célébrités comme Kylie Cosmetics de Kylie Jenner et KKW de Kim Kardashian West Beauté. Les ventes de cosmétiques ont rebondi après leurs creux pandémiques et ne devraient augmenter qu’au cours de l’année à venir.

La ligne Savage x Fenty de Rihanna s’est également avérée être un succès, mobilisant 115 millions de dollars en février dernier pour une valorisation de 1 milliard de dollars. La société, également fondée en 2018, est une coentreprise avec TechStyle Fashion Group ; Rihanna détient une participation de 30 pour cent. La maison de mode et d’accessoires du chanteur Fenty s’est avérée beaucoup moins rentable : Lancé en 2019, Fenty a été confirmé avoir été fermé par Rihanna et LVMH en février en raison des faibles ventes pendant la pandémie.

La nouvelle fait suite à un été passionnant pour Rihanna, qui était inclus dans la playlist de l’été 2021 de Barack Obama. “Avec tant de gens qui se réunissent avec leur famille et leurs amis, il y a beaucoup à célébrer cet été”, a écrit Obama sur les réseaux sociaux. « Voici une liste de lecture de chansons que j’ai écoutées récemment – ​​c’est un mélange d’anciens et de nouveaux, de noms connus et d’artistes émergents, et bien d’autres entre les deux. »

