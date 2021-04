Rihanna est allée à une manifestation et personne ne l’a reconnue jusqu’à ce qu’elle passe son Instagram

Il a également partagé une vidéo de quelqu’un demandant à Rihanna pour elle Utilisateur d’Instagram, apparemment inconscient qu’il parlait à l’incomparable @badgalriri. « Quand Rih vous donne son nom d’utilisateur IG mais que vous pensez qu’elle vous troll », a-t-elle écrit Tina Truong dans la vidéo dans laquelle il, après lui avoir donné le suivi, très confus, lui demande: « C’est toi? », et Rihanna rit.

Sur son propre compte Instagram, Rihanna a également fait entendre sa voix sur le racisme contre les Asiatiques. « Ce qui s’est passé hier à Atlanta a été brutal, tragique et certainement pas un incident isolé », a-t-il écrit après le une fusillade qui a fait huit morts. « La haine de l’AAPI (Américains d’origine asiatique et insulaires du Pacifique) s’est perpétuée et c’est dégoûtant! J’ai le cœur brisé pour la communauté asiatique et mon cœur va aux proches de ceux que nous avons perdus. La haine doit cesser« .