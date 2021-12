Rihanna est couverte de fil et de chaînes avec ses charmes gratuits

Rihanna est couverte de fils et de chaînes avec ses charmes gratuits | INSTAGRAM

Il ne fait aucun doute que Rihanna a déjà remporté un prix, au sens figuré, grâce aux millions de fans qui considèrent que ses photographies et ses séances photo en général sont de la meilleure qualité et parmi les plus attrayantes qui existent sur Internet.

Avec sa façon d’être intrépide et les tenues impressionnantes qu’il utilise, il en est venu à gagner les yeux et le cœur de ce public qui apprécie toujours son contenu et bien sûr aussi tout ce qu’il a fait dans l’industrie, que ce soit son Musique, conception des modes, ses vêtements, ses passerelles beaucoup plus.

A cette occasion, nous aborderons l’une des tenues qui sont venues faire forte impression même pour ces personnes qui savent déjà à quoi cela ressemble, il a simplement été décidé de la couvrir de fil et de chaînes noires, avec ses charmes en toute liberté.

Bien sûr, l’image a été partagée dans l’un de ces comptes de fans où ils n’arrêtent pas de noter le Barbadien comme l’un des meilleurs Des modèles et l’une des plus belles femmes du monde, à la recherche de Ne manquez pas ces images incroyables.

Dans ce divertissement, nous pouvons voir qu’il a utilisé l’un de ses visages les plus coquets et aussi un petit masque qui couvre la moitié de son visage, avec lequel il a obtenu une image beaucoup plus mystérieuse qui a provoqué une plus grande attraction parmi le public.

Il convient de mentionner que les podiums du natif de la Barbade, Savage x Fenty, ont réussi à dépasser les attentes de l’industrie de la mode, me plaçant désormais parmi les favoris et que vous pouvez apprécier via la plate-forme de streaming Amazon Prime Video avec ses trois volumes disponibles.

Ces podiums ont été considérés comme l’un des meilleurs de tous les temps, donc Rihanna est très fière d’avoir fait cette proposition incroyable au monde de la mode et que cela a fonctionné, profitant de la popularité que la musique lui a donnée pour faire celui-ci. est l’une de ses plus grandes passions.

Rihanna prend tout son temps pour concevoir les sons, les images, les lumières, les scènes et bien sûr aussi les invités importants qui y assistent et qui l’aident à devenir numéro un dans ce qu’elle fait, elle a même récemment reçu un prix dans son pays natal. La Barbade, une héroïne nationale grâce à toutes ses réalisations.