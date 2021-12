Rihanna est devenue une héroïne nationale à la Barbade alors que l’île devient une république

Pop star et icône mondiale Rihanna a été honoré par le Premier ministre Mia Mottley lors d’un événement marquant le nouveau statut de la Barbade en tant que république. L’artiste et femme d’affaires barbadienne avait déjà été nommée ambassadrice de la nation en 2018.

« Au nom d’une nation reconnaissante, mais d’un peuple encore plus fier, nous vous présentons donc la représentante du héros national de la Barbade, l’ambassadrice Robyn Rihanna Fenty. Puissiez-vous continuer à briller comme un diamant et à honorer votre nation par votre parole, par vos actions », a déclaré le Premier ministre lors de l’événement.

Rihanna peut ajouter le titre à une liste croissante de distinctions. Rihanna est aussi entrée officiellement dans le club des milliardaires en août, selon un rapport de Forbes.

La célèbre publication a estimé que la pop star et magnat des affaires – fondatrice de la maison de couture Fenty ainsi que de la ligne de maquillage Fenty Beauty – vaut maintenant 1,7 milliard de dollars, ce qui fait d’elle la musicienne la plus riche du monde et la deuxième artiste féminine la plus riche au monde après Oprah Winfrey. On estime que 1,4 milliard de dollars de cette fortune provient exclusivement de Fenty Beauty, dont Rihanna détient 50% des parts. Une grande partie du reste de sa valeur nette – environ 270 millions de dollars – provient des ventes issues de sa carrière musicale et d’actrice ainsi que de sa participation dans sa ligne de lingerie, Savage x Fenty.

Forbes attribue le succès de Fenty Beauty non seulement à sa célèbre fondatrice, mais aussi à sa gamme de produits unique et diversifiée, avec un fond de teint disponible dans 50 tons de peau différents pour les femmes de couleur. Une coentreprise à 50-50 avec le conglomérat de luxe français LVMH, qui possède également le détaillant de maquillage Sephora, Fenty Beauty aurait accumulé 550 millions de dollars au cours de sa première année civile en 2018, battant d’autres lignes de célébrités comme Kylie Cosmetics de Kylie Jenner et KKW de Kim Kardashian West Beauté. Les ventes de cosmétiques ont rebondi après leurs creux pandémiques et ne devraient augmenter qu’au cours de l’année à venir.

