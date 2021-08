Rihanna est officiellement milliardaire, selon Forbes

La fortune de Rihanna atteint 600 millions de dollars 0:20

. – Robyn “Rihanna” Fenty est officiellement milliardaire, selon Forbes.

Le magazine économique, qui suit et publie des données sur les personnes les plus riches du monde, a rapporté mercredi que la valeur nette estimée de la pop star de 33 ans est de 1,7 milliard de dollars, faisant d’elle la femme la plus riche du monde de la musique et la deuxième plus riche en le monde du divertissement, derrière Oprah Winfrey.

Cela fait cinq ans que la « bad girl » de la Barbade a sorti un nouvel album : son classique immédiat de 2016, « Anti », a passé 63 semaines dans les charts Billboard. Au lieu de cela, elle a consacré son temps à bâtir son empire commercial à travers sa ligne de maquillage Fenty Beauty et sa ligne de lingerie Savage x Fenty.

Forbes estime que Fenty Beauty vaut à elle seule 2,8 milliards de dollars.

Historiquement, les marques de mode et de beauté pour femmes ont perpétué des normes de beauté eurocentriques et souvent irréalistes. L’une des clés du succès de Rihanna a été de commercialiser des produits pour les femmes de toutes formes, tailles et tons de peau, selon Shannon Coyne, cofondatrice de Bluestock Advisors, un cabinet de conseil en produits de consommation.

“Elle a été l’une des premières marques à sortir et à dire ‘Je veux parler à toutes ces personnes différentes'”, a déclaré Coyne à Forbes. “Beaucoup de femmes ont estimé qu’il n’y avait pas de lignes adaptées à leur teint. Il y avait des lignes claires, moyennes, moyennement foncées et foncées. Nous savons toutes que ce n’est pas la réalité.”

Forbes a rapporté que Rihanna détient également 30% de Savage x Fenty, qui a levé 115 millions de dollars en février après avoir été valorisé à 1 milliard de dollars. Le PDG de LVMH Bernard Arnault et le rappeur Jay Z sont également des investisseurs majeurs dans la marque de lingerie.

Un porte-parole de Rihanna a refusé de commenter.