Rihanna et A $ AP Rocky Bond avec le petit garçon de Nicki Minaj dans Sweet Photo

Nicki Minaj et son adorable petit garçon peut se tenir sous Rihanna‘s parapluie n’importe quel jour.

Le lundi sept. Le 6, les Barbz et Rihanna Navy ont été surpris par une réunion inattendue entre les superstars de la musique. Dans les photos et vidéos partagées par Nicki sur les réseaux sociaux, Rihanna et son beau rappeur, Un $ AP Rocheux, rejoint Nicki, mari Kenneth Petit et leur fils pour une playdate.

Le résultat? Des instantanés assez fabuleux qui ont rapidement commencé à faire leur apparition sur Twitter.

“#RokNRiha #QueenRih #CaribbeanGirlsRunit Love her downnnnnnn”, a légendé Nicki dans son message, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Comme un utilisateur de Twitter l’a sincèrement spéculé, “Rihanna et Nicki Minaj étaient vraiment dans la même pièce ensemble pour se détendre avec les enfants, LA NOUVELLE MUSIQUE EST F – KING COMING.” Un autre fan a déclaré que leur lieu de rencontre “venait de faire toute mon année”, tandis que d’autres se demandaient comment Canard (qui partage une histoire bien documentée avec les deux femmes) faisait face à la nouvelle.

la nièce de Rihanna, 7 ans, Majesté, a également passé du temps avec Nicki.