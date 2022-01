Rihanna et son petit ami A$AP Rocky célèbrent le nouvel an à la Barbade

Le couple s’est envolé pour la Barbade pour les festivités (Photo : Stephen Lovekin/Rex/Shutterstock)

Rihanna et son petit ami A$AP Rocky ont choisi de célébrer la nouvelle année dans sa Barbade natale.

Le couple – qui se fréquente depuis le début de 2020, avec Rocky confirmant gentiment leur romance en mai – a été photographié en train de quitter une fête du Nouvel An à Bridgetown, étant arrivé sur l’île jeudi.

La chanteuse superstar Rihanna, 33 ans, était habillée à neuf pour l’occasion, dans une robe longue noire scintillante à une épaule avec une fente à la cuisse et un châle assorti à franges de plumes.

La star a associé sa robe à des talons aiguilles ornés de noir et à un collier de perles et a choisi de mettre ses cheveux en longues tresses.

Pendant ce temps, Rocky, également âgé de 33 ans, a gardé les choses décontractées avec un short en jean, des baskets fraîches et un sweat à capuche blanc arborant le drapeau américain.

Gardant la tête baissée, il portait une casquette de baseball des Yankees de New York.

Le couple a été aperçu début décembre en train de faire du shopping à New York, quelques jours seulement où le chanteur de We Found Love est devenu un héros national à la Barbade.

Le pays a rompu ses liens avec le Royaume-Uni cette année et a destitué la reine Elizabeth II à la tête de l’État, devenant ainsi la plus récente République du monde.

Rihanna était repéré faisant rire le prince Charles alors qu’il assistait à la cérémonie d’investiture présidentielle à Heroes Square, Bridgetown, où la star a été visiblement touchée d’être honorée en tant que 11e héros national du pays pour ses réalisations dans le domaine du divertissement et pour avoir jeté une lumière positive sur la Barbade dans le monde.

Avant ses célébrations pour marquer 2022, RiRi a également surpris Internet avec son dernier tournage Savage X Fenty, publié sur Instagram avant la fin de l’année.

Vêtue d’un numéro violet en dentelle de sa lignée, elle s’est posée contre une porte alors que la légende disait: Je ne dois pas changer l’année prochaine.

La star des charts continue également de taquiner les fans avant la sortie de son prochain album, surnommé R9, que les fans attendaient avec impatience depuis Anti de 2016 et qui devrait apparemment « bientôt ».

