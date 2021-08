Rihanna gagne d’importants points de brownie alors qu’elle emmène sa famille pour un dîner tardif .

Rihanna a offert à sa nièce Majesté un dîner chic à Santa Monica (Photo: Backgrid)

Rihanna se délecte peut-être de son nouveau statut de milliardaire après avoir accumulé de l’argent avec sa marque Fenty, mais elle tient toujours à accumuler les points de brownie en offrant à ses proches un repas de claque.

La star a été aperçue à Santa Monica vendredi soir/très tôt samedi matin en train de se rendre au restaurant Giorgio Baldi avec sa famille.

Riri, 33 ans, a fait tourner les têtes avec sa robe nuisette pâle, qu’elle a associée à un tour de cou élaboré, un long collier et des talons incolores à lanières.

Ses cheveux tressés étaient relevés en une queue de cheval, ce qui aidait sa lèvre rouge audacieuse à se démarquer.

Le couple a apprécié le dîner jusqu’au petit matin, car ils seraient toujours à l’intérieur du restaurant bien après le départ de tous les autres convives.

La chanteuse de Wild Thoughts devrait redevenir tante après que son frère Rajad Fenty a annoncé en décembre 2020 qu’il attendait son premier enfant.

Elle assume également le rôle de tante auprès des enfants de ses amis proches, y compris les enfants de sa meilleure amie et de l’assistante Jennifer Rosales.

Selon Forbes, la chanteuse d’Umbrella vaut maintenant environ 1,7 milliard de dollars (1,2 milliard de livres sterling), ce qui en fait la musicienne la plus riche.

La majeure partie de sa fortune (environ 1,4 milliard de dollars) provient de la valeur de Fenty Beauty, dont Forbes a déclaré qu’elle détient 50%.

Le reste de sa fortune provient de sa participation dans la société de lingerie populaire, Savage x Fenty, qui aurait une valeur d’environ 270 millions de dollars (193 millions de livres sterling).

Et n’oublions pas tout l’argent qu’elle a accumulé en étant une chanteuse primée de renommée mondiale, en sortant de nombreux albums et en partant en tournée. Ce petit lot va certainement s’additionner.

Fenty continue de livrer pour la superstar alors que son parfum Fenty récemment sorti s’est vendu au lancement.

Rihanna a célébré la nouvelle en partageant des photos Instagram d’elle-même en train de se détendre au lit en train de grignoter du caviar, comme vous le faites.

