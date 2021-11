Rihanna Hawking Ass-Out PJs, fait la promotion des tailles pour les femmes plus grandes

Lire du contenu vidéo

@badgalriri / Instagram

Rihanna propose une nouvelle gamme de pyjamas pour les vacances – avec une paire de bas qui mettent en valeur, eh bien, vos fesses … mais il semble qu’elle pousse les filles plus grandes à les acheter.

Le magnat de la mode et de la beauté s’est adressé à IG ce week-end pour mettre au point la dernière offre de vêtements de détente de SavageXFenty – le pantalon de pyjama à dos ouvert Tied Up Tartan, ainsi que la bralette et le short de nuit qui l’accompagnent … qui présentent un motif à carreaux et sont disponibles en deux couleurs régimes.

En effet… elle a montré son corps rock avec la démonstration, y compris un avant-goût de son derrière, qui est partiellement exposé avec le design à dos ouvert. Tout le spectacle !

Voici la chose intéressante, cependant – dimanche, RiRi a posté un lien sur son site SxF où les gens pouvaient acheter les vêtements qu’elle venait de montrer … mais elle a sélectionné une page spécifique qui semble mettre en évidence les modèles de taille plus, pour L et XXL.

Il y a quatre modèles qui apparaissent dans les photos promotionnelles, et bien sûr … ils se sont aussi mis le cul en présentant la ligne PJ de Rihanna. Ce que vous ne voyez pas (du moins pour cette option de couleur), ce sont des modèles pour les petites tailles, comme M, S et XS, même si vous pouvez acheter ces tailles.

Si vous cliquez sur l’option de couleur plus claire pour le pantalon à dos ouvert… vous voyez des modèles qui semblent être plus sur le petit côté des cadres… avec XS et S démontrés, mais il y a aussi un modèle de taille moyenne et encore un autre Modèle 2X.

Pour les teintes plus foncées du pantalon, on dirait Ri and co. a décidé de mettre en évidence les femmes plus grandes et a même donné à un autre modèle de taille plus un peu d’éclat dans l’option lumière. Juste pour garder une trace … cela fait 5 modèles plus grands à 3 autres que certains pourraient considérer comme une silhouette plus traditionnelle – du moins pour cette vente de pantalons, c’est-à-dire.

En fin de compte … vous n’avez pas nécessairement besoin de ressembler exactement à Rihanna pour être bien dans ses vêtements ou sa lingerie, et elle semble frapper ce point avec cette dernière campagne.

Bien sûr, personne ne peut vraiment le faire comme l’OG peut le faire – il n’y a, après tout, qu’une seule Rihanna. Mais au moins, les gens peuvent être rassurés (littéralement) par le fait que son goût pour la mode est accessible à tous.