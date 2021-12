Rihanna, Kim et Kanye parmi les célébrités qui assistent au mémorial de Virgil Abloh

Lire du contenu vidéo

Virgile Abloh a été honoré en grande partie dans sa ville natale – avec un service commémoratif plein de grands noms … y compris Kanye West, Kim Kardashian et Rihanna, Juste pour en nommer quelques-uns.

Le service a été interrompu lundi au Museum Of Contemporary Art de Chicago, avec des dizaines de personnes se présentant … y compris les noms mentionnés ci-dessus, et bien d’autres. D’autres stars qui étaient là — Tyler le créateur (qui a prononcé un éloge émouvant), Canard, Kid Cudi, Franck Océan et A$AP Rocheux.

Comme nous l’avons dit … TTC était l’une des rares personnes à parler, et il a fini par fondre en larmes en se souvenant de Virgile.

Cela s’est avéré être plus qu’une affaire sombre – il y a eu un spectacle en direct organisé par nul autre que Lauryn Hill, qui essuyait également des larmes tout au long. Dans l’ensemble, le service a fait beaucoup d’adduction d’eau, et beaucoup d’hommages et d’histoires au nom de Virgile.

En sortant, Pap a attrapé Kim avec des lunettes de soleil… et a également cassé RiRi et A$AP bras dessus bras dessous, tout le monde ayant l’air plutôt bleu. Ye a également été aperçu à l’extérieur, mais il s’est en fait arrêté pour signer un tas d’autographes pour les gens.

Comme nous l’avons signalé … Virgile récemment décédé du cancer – une bataille privée qu’il n’a pas révélée publiquement, mais dont seuls ses amis les plus proches étaient au courant. Il venait d’être engagé pour diriger la ligne pour hommes de Louis Vuitton en tant que directeur artistique – ceci après un mandat réussi en tant que PDG d’Off-White, sa propre maison de couture.

La nouvelle a envoyé des ondes de choc à Hollywood et au-delà – avec un nombre incalculable de stars qui ont présenté leurs condoléances … car Virgil avait des amis de partout dans l’industrie du divertissement.

Il avait 41 ans. RIP