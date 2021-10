Rihanna laisse échapper un charme de sa veste et a l’air fantastique | INSTAGRAM

L’une des chanteuses les plus belles et les plus talentueuses du monde spectacle Sans aucun doute, c’est Rihanna, la célèbre qui, bien qu’elle se soit retirée de la création de nouveaux thèmes, continue d’être l’une des préférées des internautes dont elle sait que de nombreuses photographies de son époque dans le monde du mannequinat sont partagé sur les réseaux sociaux.

A cette occasion nous aborderons un incroyable cliché dans lequel nous avons pu apprécier comment désormais une femme d’affaires était chargée de sortir un de ses charmes de la veste rose qu’elle portait, dans un geste de flirt maximum.

Bien entendu, les utilisateurs de Instagram Ils ne pouvaient pas manquer l’occasion et ont apprécié l’image que j’aime lui donner et aussi commenter à quel point ils l’aimaient ainsi qu’avouer tout cet amour qu’ils ont pour elle et à quel point elle leur semble incroyablement belle.

Malgré le fait que le morceau de divertissement ne soit pas placé sur l’Instagram officiel de la couturière barbadienne, il a reçu beaucoup d’amour des internautes qui ont aussi à un moment partagé cette image avec leurs proches pour que personne ne passe à côté de ça. exploit qu’elle a réalisé.pour ceux qui aiment leur silhouette

Cette photographie faisait partie d’une publication intitulée Livre de mode dans lequel il est devenu le centre d’attention grâce à sa façon intrépide de modeler et son excellente façon de combiner des accessoires avec ses vêtements élégants et bien sûr l’incroyable tenue qu’il a accompagnée de ce visage angélique qui s’est consacré à conquérir le cœur de millions de personnes à travers le monde.

Il ne faut pas oublier que ces dernières années, Rihanna a consacré toute son énergie et son temps à la production et à la conception de vêtements axés en particulier sur la dentelle et les intérieurs, en utilisant les couleurs et les formes qu’elles recherchent, pouvant être utilisées par tout type de personne, quel que soit le type. de figure qu’ils ont.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PUBLICATION ATTRACTIVE RIRI



Rihanna est la reine d’Instagram et le montre avec ses jolis clichés.

Ceci grâce au fait que d’autres marques axaient leurs défilés et leurs produits sur des personnes trop maigres, de sorte que la plupart des spectateurs ne s’identifiaient pas et se sentaient même rejetés par de telles propositions, comme Victoria’s Secret, qui a même dû s’arrêter faites votre spectacle annuel.

C’est pour cette raison que Riri a imaginé le moyen de continuer avec ce type de passerelle, mais en utilisant des modèles de formes, d’origines et de couleurs différentes, montrant toujours que vous n’avez besoin que de confiance en vous pour avoir l’air sensationnel et bien plus encore si c’est avec l’un des ses produits qui sont fabriqués avec tant d’amour et de dévouement.

Et c’est que Rihanna a démontré une grande passion pour le design de mode et aussi pour la conception de contenus impressionnants qui ont été lancés trois fois sur la plate-forme de streaming Amazon Prime Video et chacun d’eux a été le plus réussi.

Nous vous recommandons, si vous ne lui en donnez toujours pas l’occasion, d’aller voir la troisième présentation de son défilé sur la plateforme de streaming précitée où vous pourrez découvrir qu’elle a également eu de nombreux Invités de renom dans le monde du divertissement.