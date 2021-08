Rihanna laisse tomber son short et dévoile une nouvelle collection de dentelle

Rihanna baisse son short et montre sa nouvelle collection de dentelle | INSTAGRAM

La belle et super talentueuse chanteuse et femme d’affaires, Rihanna n’a fait que rendre fou ses millions de fans à travers le monde, principalement parce qu’ils attendaient depuis des années qu’elle sorte de la nouvelle musique, et maintenant avec sa renommée marque Savage x Fenty qu’elle se renouvelle à chaque saison et que chacune est bien meilleure que la précédente.

Pour cette raison, à cette occasion, le modèle a également fait un impact et l’a en gros captivée public dans les réseaux sociaux lors de l’apparition poser, la modélisation l’une de ses tenues préférées de sa marque, il semble que les mêmes propriétaires d’entreprises se soient rendu compte que s’ils sont eux-mêmes le visage de leur marque, les ventes montent au maximum.

Et, l’image elle-même est une œuvre d’art et de divertissement, digne d’admiration dans les musées les plus exclusifs, puisqu’elle apparaît posant debout, avec l’incroyable lingerie à motifs arc-en-ciel qui met vraiment en valeur sa vente en gros. silhouette courbée, générant des milliers de réactions positives de leurs fans.

De plus, qu’il y a le détail de l’action que fait notre bien-aimé Riri, si à elle seule, poser avec cette tenue coquette et attrayante rend ses fans fous, quand ils se rendent compte que leur vêtement inférieur est abaissé, de manière légèrement risquée, c’est là que leurs fans ont perdu la tête et ont décidé de commenter toutes sortes de compliments au chanteur.

Près de 6 millions de cœurs rouges ont réussi à réunir la femme d’affaires avec cette œuvre d’art visuel, et nous aimons aussi vraiment voir la Barbadienne aux cheveux courts, car elle montre clairement ses beaux traits du visage, les mêmes qu’elle la plus belle de toute l’industrie musicale.

C’est ainsi que, avec une publication aussi simple, il a réussi à avoir une telle pertinence dans les réseaux sociaux, car, récapitulant, la combinaison de tous les détails de l’image est indiquée pour pouvoir y parvenir.

Rihanna comme mannequin, un ensemble de sa fine pièce de sous-vêtement ornée d’arcs-en-ciel, un short de motard légèrement abaissé par la main du mannequin, la silhouette exposée de la chanteuse et ses cheveux courts, ont fini par captiver les réseaux sociaux.