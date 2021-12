Rihanna modèle sa dentelle de marque lors de sa première de piste

Rihanna porte la dentelle de sa marque lors de son premier défilé | INSTAGRAM

Ces cinq dernières années d’absence de la musique ont parfaitement fonctionné pour que Rihanna consacre son esprit et son énergie à la production de ses podiums. Savage X Fenty, où elle présente également les vêtements attrayants qu’elle a conçus avec son équipe et qui sont à vendre à tous.

Bien sûr, elle s’occupe de chacun des détails et parmi eux se trouve la première de chacun des passerelles, qui sont transmis par Amazon Prime Vidéo, la plateforme de streaming en laquelle je lui fais confiance pour être sa maison et là, elle augmentera ses volumes.

Jusqu’à présent, nous avons reçu trois podiums sur ladite plate-forme et dans le plus récent, nous avons pu voir que le chanteur a assisté à la première en New York portant l’une de ses propres tenues, composée d’une très jolie tenue en dentelle noire et de bas.

Rihanna portait ses cheveux longs, ses accessoires et bien sûr ces détails qu’elle combine avec ses vêtements pour un look totalement phénoménal, se démarquant parmi les participants et se plaçant bien sûr comme la reine du un événement, ce qui était en son honneur.

Le divertissement a été sauvé par une page de fans où ils n’enregistrent que leurs meilleures images et ont été présentés à leur public afin que tout le monde puisse apprécier comment ils étaient habillés pour ladite présentation, afin que personne ne manque ce moment précieux.



Rihanna dans sa dernière présentation et première de Savage x Fenty Vol.3.

Chacune de leurs présentations est un mélange impressionnant de design sonore et sonore, ainsi que des invités spéciaux du monde entier et de tous types, tout simplement un chef-d’œuvre.

Ces podiums ont été considérés comme l’un des meilleurs de tous les temps, donc Rihanna est très fière d’avoir fait cette proposition incroyable au monde de la mode et que cela a fonctionné, profitant de la popularité que la musique lui a donnée pour faire celui-ci. est l’une de ses plus grandes passions.

De plus, elle a récemment annoncé qu’elle n’était pas à la retraite de la musique, qu’elle prenait simplement une pause pour se concentrer sur ses affaires et a sorti huit disques vinyles représentant ses albums studio, donc nous pourrions avoir de ses nouvelles très bientôt.Je reviendrai peut-être avec un enregistrement ou une présentation et nous vous en informerons dans Show News.