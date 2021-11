Rihanna modèle ses charmes avec attitude en mini maillot de bain blanc | INSTAGRAM

Pour un célèbre chanteur Comme Rihanna, un jour de congé vaut de l’or, car elle passe la plupart de son temps à travailler et bien plus maintenant qu’elle se concentre sur la croissance de son entreprise. Sauvage x Fenty, marque dans laquelle il a démontré son grand talent pour le design de mode.

C’est pourquoi, lorsqu’un Maillot de bain et assister à un lieu de détente, elle le fait avec toute l’attitude et bien sûr qu’à certaines occasions elle a été capturée par certains photographes qui étaient présents et qui ont remarqué qu’elle était à proximité, donc les photos de ces moments valent de l’or et beaucoup plus pour vos fidèles fans d’Internet.

Cette fois, nous aborderons l’un de ces précieux instantanés qui a été sauvé par un page de fan où ils ne partagent que les meilleures images de la belle Barbadienne, une belle femme considérée comme l’une des plus belles femmes du monde.

C’est une pièce de divertissement dans laquelle nous pouvons voir comment Rihanna savourait une délicieuse boisson, tout en portant une tenue de plage ou de piscine et un mini maillot de bain couleur blanche qui met en valeur ses charmes devant l’objectif photographique pour faire soupirer ses fans.

La photo a obtenu des dizaines de milliers de likes et aussi de nombreux commentaires où les utilisateurs se consacrent à écrire des compliments, des compliments et bien sûr à déclarer tout l’amour qu’ils ont pour la célèbre chanteuse et désormais femme d’affaires.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE RIRI



Rihanna fait soupirer ses fans quand ils voient ses meilleures photos.

Il est important de rappeler qu’il nous a récemment fait une annonce très excitante, il a lancé ses albums studio en version 8 vinyles, qui étaient en vente sur Internet et au moment de l’achat un vêtement du célèbre qui arriverait était également joint. . à votre domicile au cas où vous auriez eu la possibilité d’obtenir ce matériel.

Bien sûr, cette offre se termine très bientôt parce que ses fans du monde entier étaient chargés de la terminer, mais cela ne s’est pas arrêté là, car ses propres fans se demandaient si elle avait pris sa retraite de la musique et elle ne l’est certainement pas, elle ne donne qu’un petit pause, donc un retour sur scène pourrait être imminent dans les prochains mois ou années.

Il est également important de rappeler que son troisième défilé sur Amazon Prime Video, Savage x Fenty Vol 3, Conte d’un succès et a eu la participation d’invités de stature internationale, qui se sont joints à l’impressionnante conception audiovisuelle que Rihanna a réalisée à cette occasion.