Rihanna montre son charme sur Instagram avec juste un chemisier et un ruban | INSTAGRAM

Robyn Rihanna Fenty Il a décidé de chouchouter une nouvelle fois ses followers sur les réseaux sociaux avec une photographie d’un lieu personnel pour leur faire ressentir ce qu’ils sont, faisant partie de sa vie, ceci avec seulement un chemisier et un ruban.

La belle Rihanna a choisi pour la photographie casual une chemise noire assez ample et un ruban noir avec de la dentelle qui couvrait à peine l’essentiel pour que la photographie puisse être vue sur les réseaux sociaux.

Une paire de bas noirs avec un peu de couleur lui a donné une touche vraiment attrayante et frappante, qui peut également être vue dans la dentelle ; plus quelques fines chaînes autour de son cou.

Ce n’est un secret pour personne que Rihanna aime être caméléon pour elle, cette fois elle arborait un look assez court avec ses cheveux noirs, ainsi qu’un joli joli maquillage avec ses lèvres rouges se détachant de son beau visage.

Pour l’image en question, la célèbre chanteuse de la Barbade a posé en laissant entendre qu’elle remonterait sa chemise à tout moment, très concentrée et accroupie sur un lit fait de draps blancs.

Photo : Instagram.

La photographie a immédiatement suscité beaucoup de commentaires et les roses et les cœurs étaient une constante pour la belle et exorbitante entrepreneure de marques comme Fenty. Actuellement, la collaboration de celui-ci avec Kim Kardashian a beaucoup plu.

La mondaine et Riri ont joint leurs talents et l’ex de Kanye West a constamment modelé des vêtements de cette collection dans ses histoires Instagram, témoignant du succès de l’union de ces deux célébrités.

Rihanna Elle s’est avérée être une grande chanteuse, mais le monde de la musique l’a mise de côté pour être une meilleure femme d’affaires, un monde dans lequel elle se débrouille très bien avec sa ligne de cosmétiques utilisée par de belles célébrités et des vêtements devenus célèbres grâce à Victoria Scret. .

Fenty a atteint une popularité et un statut énormes, à tel point qu’il organise son propre événement de performance dans le plus pur style de sa compétition, mais avec des célébrités musicales de haut niveau, ressemblant à un véritable festival de musique.

Bien qu’elle continue dans le monde du divertissement, les partisans de Riri lui demandent de revenir à la musique, de sortir de nouvelles chansons ; Cependant, cela semble être un domaine qui n’est actuellement pas dans ses plans et elle semble assez à l’aise d’être entrepreneure à temps plein.