Rihanna montre son dos et bien plus dans le style de Yanet García

Rihanna montre son dos et bien plus encore dans le style de Yanet García | INSTAGRAM

L’une des plus belles étoiles imposantes du monde de spectacle est sans aucun doute le Barbadien Rihanna, qui en plus d’avoir été un succès avec ses chansons s’est désormais positionnée dans le top des figures les plus importantes du monde de la musique. mode et le la modélisation le démontrer à diverses reprises avec ses photographies et bien sûr aussi avec le grand succès de sa marque Savage x Fenty.

A cette occasion nous serons chargés d’adresser une photographie qui rappelait aux internautes Yanet Garcia une fois de plus la figure du monde du divertissement grâce à la pose qu’il a utilisée et au maillot de bain particulier qui a fait penser aux utilisateurs qu’ils partageaient un goût similaire pour les designs.

Et c’est que la belle femme d’affaires est apparue en tant que mannequin depuis un yacht appuyée sur la balustrade en observant l’océan et bien sûr en montrant son dos et bien plus encore, car ses charmes se reflétaient juste devant l’objectif photographique et elle a montré qu’elle avait l’un des plus chiffres impressionnants et son excellent moyen de porter cela maillot de bain noir avec un design en maille sur le dos.

De plus, elle portait également un chapeau avec une visière pour se protéger du soleil, un détail très intelligent de sa part, car elle restait ainsi très à l’aise et observait les couleurs de la nature telles qu’elles sont sans avoir besoin de lunettes de soleil.

Et comme de nombreux utilisateurs ont pu observer un détail qui les a laissés sans voix étaient leurs pieds, c’est ainsi que nous savons déjà que beaucoup d’utilisateurs qui surfent sur Internet sont fascinés de pouvoir observer cet élément qui fait que beaucoup donnent leur « like » et qui dernièrement est devenu « à la mode ».

Nul doute que la chanteuse est séduisante et défend parfaitement sa position de l’une des « Coups de cœur« Le plus populaire parmi les internautes et dans les commentaires on a pu lire comment chacun a exprimé son grand amour et son admiration pour elle ainsi que, bien sûr, la grande attirance qu’ils ressentent devant une telle figure digne d’un monument.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO COQUET DE RIRI



Rihanna est toujours belle et bien plus en maillot de bain.

Rappelons que cette belle jeune femme a récemment sorti le troisième tome de son podium pour Amazon Prime Video, une présentation créée spécialement pour cette plateforme de streaming où l’on peut découvrir qu’elle est aussi une excellente créatrice de produits audiovisuels, de scénarios et bien sûr cette morceau de contenu qui a dépassé les attentes des utilisateurs qui ne s’attendaient pas à quelque chose d’aussi excellent et plein de célébrités.

Dans ce spectacle, il a eu des invités de renom de première classe du monde entier et continue de démontrer que ses créations sont axées sur l’inclusion en essayant d’utiliser des designs et des couleurs qui vont bien avec tout type de silhouette, encourageant ses disciples à s’accepter. comme elles le sont déjà, se montrent et se sentent belles en utilisant ses ensembles de vêtements qui à eux seuls sont très coquette.

Ceci a été réalisé en engageant des mannequins de différentes manières, sans tomber dans les stéréotypes comme le faisaient les défilés Victoria Secret, qui ne sont même plus réalisés et qui ont été rejetés par le public grâce au fait qu’ils n’utilisaient que des mannequins trop minces et qu’aucun l’un était que je me sentais capable de leur ressembler.

À ce jour, Rihanna s’est positionnée comme l’une des entrepreneurs les plus prospères et il est très possible que pour cette raison je n’ai plus envie de revenir à la musique, cependant, ses fans continuent d’espérer qu’un jour elle reviendra et se lancera une chanson aussi réussie que « Umbrella » était de retour à l’époque.

Nous devrons continuer à être très conscients de leur travail et bien sûr des photographies que je continuerai à partager avec nous, nous vous recommandons donc de ne pas vous détacher de Show News pour ne pas les manquer.