Rihanna ne couvre que l’essentiel sur une photo de dragueur vêtue d’un haut rouge

Rihanna ne couvre que l’essentiel sur une photo coquette en haut rouge | INSTAGRAM

Au cours de sa carrière, Rihanna a eu l’occasion de poser à l’infini, montrant toujours qu’en plus d’avoir un grand talent pour la musique, les caméras et passer devant elles sont une autre de ses activités préférées, en plus de ce qu’elle a toujours été. intéressé par. le monde de mode et mode.

En effet, grâce à la grande popularité qu’il a acquise pour son Musique a décidé de se consacrer pleinement à la création de sa propre marque, en commençant comme créatrice de mode et en ayant également l’opportunité de continuer à parler de la la modélisation qu’elle aime tant, c’est pourquoi elle est actuellement considérée comme l’un des plus grands représentants de ladite industrie millionnaire, dans laquelle elle a obtenu une fortune beaucoup plus importante qu’elle ne l’avait déjà.

C’est pour cette raison que cette fois nous aborderons une photographie dans laquelle on pourrait voir la grande passion qui l’impressionne lors d’une séance photographique, une photo dans laquelle il apparaît à l’aide d’un haut rouge affectueux Il a un design très intéressant, au centre avec un cœur il ne couvre que le vital pour éviter la censure.

C’est ainsi que ses charmes étaient à peine couverts, ses fans ne pouvaient pas croire à quel point elle est belle et c’est pour cette raison même qu’ils ont décidé de sauver ladite image sur une page de fans, où le divertissement autour de la Barbade est sauvé et partagé entre leurs fans .

Bien sûr, Rihanna est très heureuse d’avoir ce public fidèle qui se souvient constamment d’elle, gardant son nom en vie et la plaçant bien sûr comme l’une des artistes les plus appréciées et les plus riches du monde entier.

Rihanna montre ses talents de mannequin et est parfois au bord de la censure.

De plus, après cinq ans sans avoir fait de sorties musicales, il a récemment sorti ses albums studio au format vinyle, une situation qui a suscité la curiosité de ses followers et qui a fait que tout le monde se demande si un jour je reviendrai sur scène.

Ella confesó que no está retirada de la música por lo que quizás en algún futuro cercano podremos ver algún nuevo tema de su parte o quizás algún concierto, algo que todavía no está confirmado pero que hizo que no perdiéramos la esperanza de este regreso triunfal que todos nous attendons.

En Show News te seguiremos compartiendo los bonitos contenidos de Rihanna y por supuesto también las novedades respecto a ella, su música y también sus pasarelas Savage X Fenty, las cuales puedes ver en Amazon Prime Video y que se han convertido en una de las más exitosas de tous les temps.