Rihanna ne veut pas de voisins et achète la maison ensemble

La chanteuse ne veut sûrement pas s’inquiéter si elle agace les voisins avec sa musique forte, puisqu’elle vient d’acheter, pour 10 millions de dollars, la maison à côté du manoir qu’elle a acheté début mars, pour 13,8 millions de dollars.

Cette nouvelle propriété dans votre portefeuille est située sur un terrain de 2025 m² sur lequel se trouvent la maison principale et une maison d’amis indépendante.

D’une surface habitable de 335 m², la maison principale dispose de 4 chambres et 4,5 salles de bains.

À l’intérieur, la maison de style Tudor comprend un salon et une salle à manger formels, ainsi qu’une cuisine avec coin repas qui s’ouvre sur la salle familiale.

À l’étage supérieur, la chambre principale offre un petit salon et un balcon privé.

La maison d’hôtes est une chambre et est située au-dessus du garage.

À l’extérieur, le patio en brique offre une intimité totale et dispose d’une immense piscine et d’un barbecue.

Avec cette propriété et celle qu’elle possède déjà juste à côté, la belle chanteuse dispose de plus de 4000 m² de terrain et plus de 1020 m² habitables, 2 piscines et un parking sur rue pour au moins 10 voitures.

Certes, si quelqu’un peut se permettre d’acheter la maison ensemble, c’est bien Rihanna.

En plus de sa brillante carrière de chanteuse, sa marque de lingerie, Fenty x Savage, est désormais évaluée à 1 milliard de dollars!

Si vous n’avez toujours pas vu le super manoir que Riri a acheté début mars, jetez-y un coup d’œil.