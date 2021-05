Rihanna, Nike et Etsy célébrés pour leur philanthropie – WWD

La fondatrice de Philanthropy Unbound, Renée Joslyn, a lancé le Philanthropy 100 mettant en avant les individus, les organisations à but non lucratif, les entreprises et les organisations qui font une différence dans le monde. Feeding America, Greta Thunberg, Angela Davis, LeBron James et Taraji P. Henson font partie des 100 personnes reconnues pour leurs efforts humanitaires.

«Afin de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous aurons besoin d’une réflexion innovante et de nouvelles approches fondées sur l’esprit d’entreprise, la créativité et le souci altruiste du bien-être humain. Les individus et les organisations figurant sur la liste ouvrent la voie », a déclaré Joslyn.

Depuis près de deux décennies, Joslyn se consacre à la philanthropie qui fait progresser la justice et l’équité à l’échelle internationale. Avec Philanthropy Unbound, elle a conseillé des entreprises, des familles, des fondations et des particuliers dans le développement de projets et de stratégies philanthropiques, notamment la conception de programmes, la cartographie du paysage et le financement collaboratif, entre autres.

L’expérience de travail de Joslyn comprenait le rôle de directrice des intégrations des filles et des femmes à la Fondation Clinton. Dans ce rôle, elle s’est spécialisée dans l’autonomisation des filles et des femmes du monde entier. Le curriculum vitae de Joslyn comprend également le travail en tant que directeur principal des relations avec les fondations de la Ms. Foundation for Women. Là, elle a aligné 3 millions de dollars de financement de fondations et d’entreprises partenaires pour les bénéficiaires de subventions qui s’attaquent aux injustices sociales et économiques auxquelles sont confrontées les femmes et les filles.

Joslyn a décidé de commencer la liste après avoir remarqué qu’un si grand travail «n’était pas célébré en tant que collectif», a-t-elle déclaré. “Nous avons une pléthore de listes qui célèbrent la richesse et l’innovation technologique, mais je n’ai trouvé aucune qui célèbre la philanthropie – l’amour de l’humanité, qui est notre plus grand atout.”

Joslyn a poursuivi: «J’ai volontairement créé la liste pour inclure les fondateurs et ceux qui travaillent directement pour soutenir les autres, car je pense qu’il est important de souligner qu’ils sont les deux faces d’une même médaille et que nous avons besoin des deux. Faire le travail et financer le travail sont tout aussi importants. »

Avant de sélectionner la liste des 100, Joslyn a demandé à son réseau professionnel des recommandations qui ont ensuite été étudiées. Le plan est de faire de Philanthropy 100 une entreprise annuelle. Il existe quatre catégories: les fondations, les entreprises, les organismes sans but lucratif et les particuliers. Le Fonds mondial pour les femmes et la Women’s National Basketball Association ont fait la coupe.

Les entreprises et les particuliers axés sur la mode font également partie du mélange, comme Rihanna, qui a lancé la Fondation Clara Lionel pour aider les enfants à recevoir une éducation et des soins de santé solides. Le fondateur de Fenty Beauty a également été l’ambassadeur mondial du Partenariat mondial pour l’éducation.

Two Blind Brothers, une marque de vêtements créée pour aider à financer la recherche pour guérir la cécité, fait également partie des 100 cette année. Les frères Bradford et Bryan Manning, qui souffrent d’une maladie qui cause la cécité au fil du temps, ont lancé l’entreprise. Leurs efforts ont permis de financer 30 678 heures d’études cliniques par le biais de la Foundation Fighting Blindness, selon une porte-parole de Philanthropy Unbound. Alors que beaucoup identifient MacKenzie Scott à son ex-mari Jeff Bezos, elle s’est imposée comme une force philanthropique. L’été dernier, Scott, un activiste et actionnaire d’Amazon, a fait un don de 1,7 milliard de dollars à 116 organisations qui soutiennent des questions telles que la justice raciale, l’égalité LGBTQ, le changement climatique et la santé mondiale. Elle a distingué ses dons en offrant des contributions sans restriction directement à des programmes et des organisations avec lesquels elle n’avait auparavant que peu ou pas de lien, a déclaré la porte-parole.

Il existe également quelques marques très fortes comme Nike, qui a investi 417 millions de dollars au cours des cinq dernières années pour générer un impact positif dans le monde entier. Etsy s’est également qualifié en partie pour ses efforts de lobbying auprès du Congrès pour aider à soutenir les micro-entreprises à la suite de la pandémie. La société a également promis 1 million de dollars pour la réforme de la justice et les institutions dirigées par les Noirs.

Les autres marques sur la liste des 100 sont Warby Parker, qui s’associe à des organisations à but non lucratif comme VisionSpring pour aider à donner des lunettes à ceux qui en ont besoin, tandis que Bombas a été distinguée pour son modèle de don, qui comprend plus de 3000 partenaires et près de 43,4 millions d’articles ayant été donné.