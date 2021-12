La République de la Barbade, constituée comme telle ce mardi en présence de Charles d’Angleterre, qui a assisté à la cérémonie d’ouverture au nom de l’ancien chef d’État du pays, Elizabeth II, a profité de l’acte précité pour nommer le premier des « des héros nationaux » qui pourront choisir l’île dans cette nouvelle étape à laquelle elle fait face en tant que pays souverain à cent pour cent.

Comment pourrait-il en être autrement, cette héroïne et grande ambassadrice de la Barbade est la chanteuse Rihanna, qui montait sur scène en plein acte après avoir été convoquée par la Première ministre, Mia Mottley, tandis que la toute nouvelle première présidente du pays caribéen, Sandra Mason, était ravie d’assister à cette deuxième investiture de la soirée, bien que dans le cas de Rihanna, sa nomination deviendrait effective quelques heures plus tard.

Mia Amor Mottley, alors qu’elle déclare la chanteuse barbadienne Rihanna héros national en présence de la présidente du pays, Sandra Mason. (..)

« Robyn Rihanna Fenty, le titre d’héroïne nationale de l’Ordre de la Barbade vous sera imposé dès le matin », a déclaré Mottley en utilisant le nom complet de la diva, et juste avant de lancer un clin d’œil spirituel à l’un des principaux tubes. de l’artiste, ‘Diamonds’, qui a fait rire Rihanna, vêtue d’une belle robe orange, plus qu’audible.

« Au nom d’une nation reconnaissante mais surtout fière, nous vous présentons la désignation d’héroïne nationale de la Barbade. Et en acceptant cette nomination d’une nation reconnaissante, l’ambassadrice Robyn Rihanna Fenty, nous vous souhaitons de continuer à briller comme un diamant continuer à honorer votre nation », lit-on dans l’un des extraits les plus drôles et les plus émouvants du discours du Premier ministre.