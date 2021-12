Rihanna nommée héroïne nationale lors de la cérémonie de la République de la Barbade

Lire du contenu vidéo

— Rihanna a prononcé un discours ce matin, parlant de sa fierté pour la Barbade et remerciant la nation.

L’île de la Barbade est maintenant une république indépendante, et l’un des premiers ordres du jour de ses dirigeants est de couronner le joyau local, Rihanna … un trésor national.

Lundi a marqué une étape historique pour la nation des Caraïbes, alors que Reine Elizabeth II a été démis de ses fonctions de chef de l’État et la Barbade est devenue pour la première fois son propre organe indépendant. Cela a également servi d’intronisation, en quelque sorte, à RiRi – qui a été surnommé un héros national officiel.

premier ministre Mia Mottley — qui sert séparément du président nouvellement élu, Sandra Mason – a décerné le titre à Rihanna, affirmant qu’elle avait « commandé l’imagination du monde en recherchant l’excellence avec sa créativité, sa discipline et, par-dessus tout, son engagement extraordinaire envers sa terre natale ».

Rihanna a fait beaucoup pour la Barbade à plusieurs titres – non seulement elle représente sa maison dans sa musique et ailleurs, mais elle est également ambassadrice depuis 2018. Outre ce dernier honneur, ils l’ont comblée d’autres distinctions et gestes. au fil des ans – y compris nommer une rue après elle.

Elle n’est que la 11e Barbadienne de l’histoire à être considérée comme un héros national.

« Vous êtes les gardiens de votre patrimoine » Le prince Charles reçoit l’Ordre de la liberté de la Barbade, alors que le pays rompt officiellement ses liens avec la reine et devient la plus récente république du monde https://t.co/0KDbMNTgvm pic.twitter.com/crTu1d2cBq – Bloomberg Royaume-Uni (@BloombergUK) 30 novembre 2021 @BloombergUK

Pendant ce temps, le reste de la Barbade célébrait le fait qu’elle n’avait plus à opérer sous la monarchie à l’avenir, ce qui était long à venir. L’île a déclaré son indépendance du Royaume-Uni en 1966, mais est restée l’une de ses nations du Commonwealth.

Pour ce que ça vaut … la famille royale était pleinement à l’appui, envoyant prince Charles pour faire un discours louant la liberté de la Barbade – une décision qui a suscité des réactions mitigées en raison de l’histoire de l’esclavage et de l’exploitation établie par son ancêtre, le roi Jacques Ier, en 1625.

La Barbade continuera de fonctionner au sein du Commonwealth.