Photo : Shutterstock, Rihanna (Tim Rooke / Shutterstock / Tim Rooke / Shutterstock)

La directrice générale de la National Cultural Foundation, Carol Roberts-Reifer, a fait la déclaration constitutionnelle, Sandra Mason a prêté serment en tant que président devant le président de la Cour suprême et a juré allégeance à son pays, et le Premier ministre Mia bigarréea déclaré Rihanna héroïne nationale du nouveau pays en disant : « Continue à briller comme un diamant ».

Vingt et un coups de canon ont été tirés sur la place des Héros alors que l’hymne national était joué et Rihanna a chanté avec tous ses compatriotes. En tant que citoyen le plus célèbre de la Barbade, le chanteur avait été nommé ambassadeur officiel de la culture et de la jeunesse en 2018. Il n’a jamais adouci son accent insulaire et sa musique a toujours été liée à son héritage caribéen.

Photo : Shutterstock, Rihanna et le prince Charles (Shutterstock / Shutterstock)