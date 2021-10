Rihanna ouvre sa robe et montre sa beauté sauvage à ses fans

Rihanna ouvre son peignoir et montre sa beauté sauvage à ses fans | INSTAGRAM

Grâce à l’excellente qualité de sa musique et aussi au grand beauté qu’a la chanteuse barbadienne Rihanna a gagné une place particulière dans le cœur du public Internet et maintenant bien plus après être devenue une femme d’affaires qui a livré le monde de mode plein de nouveautés habits et dessins jamais imaginé auparavant.

A cette occasion, il a dû consentir à l’audition de réseaux sociaux se déroulant dans l’un des endroits les plus personnels de sa maison alors qu’elle portait un peignoir blanc, qu’elle a un peu ouvert pour que ses fans puissent apprécier ses tatouages ​​​​les plus cachés et bien sûr que belle silhouette qui le caractérise.

Il ne fait aucun doute que cette photo a réussi à impressionner tout utilisateur qui est tombé sur même si elle n’a pas été publiée sur le Instagram officiel de la chanteur mais dans une création créée par des admirateurs et dédiée à ne sauver que le meilleur de ce bel artiste.

Dans la pièce de divertissement, on peut voir qu’il est assis sur un tiroir en bois, il a également des ongles peints en blanc, en supposant qu’il ait observé la caméra directement de la manière la plus sûre possible, comme sa personnalité.

Bien sûr votre charmes et son jolie silhouette Ils étaient chargés de briller devant l’objectif photographique chargé de capturer cette belle image doute qu’elle soit l’une des plus belles femmes du monde et ses fans, alors ils partageaient ce beau contenu.

Beaucoup de gens attendent toujours que Rihanna annonce la lancement de quelques nouveaux chanson ou album, Cependant, cela est très peu probable, car les revenus de ses entreprises de vêtements ont été si importants qu’il ne semble pas avoir beaucoup envie de retourner à cette ancienne vie.



Cependant, beaucoup de ses fans continueront d’attendre le moment où vous déciderez de revenir et peut-être d’inventer une nouvelle chanson comme celle d’Andrea, qui fut un succès à l’époque, peut-être qu’un nouveau succès nous attend et on ne sait pas.

Pour le moment, Rihanna continue de se concentrer sur la promotion de ses entreprises, en fait, c’était récemment la première du volume trois de son podium pour Amazon Prime Video Savage X Fenty Vol.3, à ce moment-là, cela a déjà été un grand succès car les utilisateurs sont ravis de les résultats.

Depuis qu’il a fait son premier défilé pour Amazon, il s’est rendu compte que c’était un grand marché et qu’il avait l’opportunité d’inviter des artistes de stature internationale, alors il l’a fait cette fois et continuera probablement à le faire.

Si vous ne jetez toujours pas un coup d’œil à ce contenu et que vous vous considérez comme un fan de Rihanna, nous vous recommandons de le regarder immédiatement et vous pouvez le faire via votre abonnement vidéo Amazon Prime, qui comprend également des avantages sur Twitch et bien sûr gratuits. expédition par une partie de la boutique en ligne Amazon.