Rihanna ouvre son trench et ses charmes brillent devant l’appareil photo

Rihanna ouvre son trench et ses charmes brillent devant la caméra | INSTAGRAM

La belle chanteuse barbadienne, Rihanna, a montré un goût incroyable pour le monde de la mode et a participé à d’innombrables séances de photos faisant de plus d’un un résultat mémorable pour elle et ses fans.

Cette fois, nous nous occuperons d’aborder l’un de ces Séances de photos spécial, celui qu’elle a fait pour l’anniversaire d’un magazine de mode qui a décidé de l’inclure pour célébrer et bien sûr pour qu’avec son incroyable beauté représentera la marque à cette occasion.

La première des photographies était celle que son Ventilateurs Ils ont le plus apprécié car elle y apparaît avec une impressionnante tenue blanche composée d’un très long imperméable qui atteint complètement le sol, cependant, elle a décidé de l’ouvrir pour nous montrer qu’en dessous elle ne portait qu’un maillot de bain du même couleur, également accompagnée d’un élégant bâton de marche et de deux autres mannequins qui tenaient un parapluie au-dessus d’elle, en plus du fait qu’elle avait de très longues bottes blanches qui couvraient pratiquement toute sa jambe.

Il ne fait aucun doute que jusqu’à instantané Elle a réussi à capter l’attention des internautes qui nous ont rapidement fait aimer la publication, la portant à plus de 42 000 interactions, un nombre avec lequel ils ont voulu montrer tout le soutien qu’ils ont pour elle et son amour en tant que fans.

Mais ce n’est pas tout car c’est aussi photo Elle était également dans d’autres tenues dans lesquelles elle utilisait différentes tenues qui la rendaient impressionnante dans chacune d’elles, comme celle dans laquelle elle ressemblait à une femme romaine, avec tout et une armure, des bas très hilarants et une jupe parfaite avec le thème.

Dans une autre des images, il apparaît avec un grand chapeau et ce qui semble être une robe d’homme riche, une jupe, une autre canne et enfin une chaussure faite de bandes blanches très particulières.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PUBLICATION RIRI



La belle Rihanna a partagé sa grande beauté dans cette édition spéciale.

Une autre des tenues consistait en une robe noire entièrement faite de bretelles, des bottes avec ces cuivres, des chaussettes hautes et un chapeau des plus intéressants et étranges.

Dans d’autres images, il a complètement surpris Internet en utilisant une coiffure afro immensément haute, cela nous a rappelé la célèbre coiffure des Simpson : Marge, accompagnée d’une casquette sur le dessus qui a fini par lui donner une touche urbaine.

A cette occasion, il a également eu l’occasion de porter des rats très longs, un costume rouge intégral, un costume tampon, un costume argenté intégral et enfin une robe rouge et un chapeau impressionnant, chacune des pièces très particulières et différentes que nous avons. sont habitués à voir.

Continuez à profiter du meilleur de Rihanna sur Show News, ainsi que des nouvelles que nous rapporterons très bientôt à son sujet, car nous devons nous rappeler qu’il n’a pas été annoncé qu’elle n’est pas à la retraite de la musique et qu’il est probable qu’elle le fera bientôt revenir avec quelque chose de nouveau.