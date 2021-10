Rihanna paralyse le réseau comme une mariée entière sans sa robe. | PA

La beauté de Rihanna est quelque chose de difficile à nier et elle le sait, c’est pourquoi elle répète souvent à quel point elle est belle avec des photographies qui paralysent les réseaux sociaux à tout moment, comme c’est le cas avec cette image.

Le beau Robyn Rihanna Fenty Elle a décidé qu’un mariage était un bon thème pour ses photographies, mais il y a beaucoup de choses autour d’un mariage et l’une de nos chanteuses préférées a choisi un aspect qui sera aussi le préféré de beaucoup : la nuit de noces.

Comme une mariée entière, sans sa robe, la belle Rihanna a posé pour l’objectif espiègle qui a capturé sa beauté de la manière la plus délicieuse. La chanteuse originaire de la Barbade a mis de côté la robe de mariée et n’a montré que ce qui se passait en dessous et avait l’intention de surprendre le marié ; Cependant, dans ces circonstances, le couple est devenu ses millions de fans.

La belle Mauvais riri Elle a posé comme une professionnelle, les yeux baissés et très concentrée sur un canapé violet, qui correspondait aux ombres de ses paupières, en dehors de cela, le blanc prédominait dans les accessoires et la tenue de Rihanna.

ADMIREZ LA BEAUTÉ DE RIHANNA ICI

Rihanna paralyse le réseau comme une mariée entière sans sa robe. Photo : AP.

La femme d’affaires a choisi pour l’occasion un bel ensemble intérieur de différentes pièces en blanc, avec beaucoup de dentelle, porte-jarretelles et leggings translucides qui lui ont donné une touche unique. La tenue de cette belle femme mettait grandement en valeur sa silhouette ronde et sa beauté, la pose qu’elle prenait, presque entièrement de profil, a débordé le cœur des internautes.

La photographie a tellement plu à ses abonnés qu’elle a été partagée dans un compte de fan de l’interprète d’Umbrella sur Instragram; Rihanna est vraiment magnifique sur la photo.

Actuellement, Rihanna a ses followers un peu tristes de s’être retirée de la musique ; Cependant, elle est très active sur ses réseaux sociaux et dans le monde du divertissement, elle n’a donc pas été manquée, montrant son amour pour son public à tout moment.

Cette belle femme qui a obtenu une énorme renommée mondiale grâce au soutien de grandes stars comme Jay Z, le mari de Beyoncé, dans le monde de la musique, a décidé que sa voie serait une autre et s’est penchée vers les produits féminins.

Ce n’est pas un secret que Rihanna Il a eu un énorme succès dans le monde des cosmétiques et que de grandes stars et amis utilisent sa marque dans leur vie de tous les jours ; mais en plus, la star a aussi brillé dans le monde du design.

Fenty, c’est ainsi que Riri a nommé sa gamme d’intérieurs pour femmes qui a eu un grand impact sur le marché, en particulier pour le festival qui se produit dans le plus pur style Victoria Scret avec d’énormes stars défilant et jouant lors de l’événement.

Le catwalk devient une véritable fête grâce à Rihanna et même, avec beaucoup d’anticipation, les promotions de ce que serait le catwalk et la musique commencent ; attirant des milliers de personnes à l’événement. Rihanna a découvert qu’il existe une autre voie que la musique et elle l’a aimée, malgré tout, nous espérons qu’elle reviendra un jour.