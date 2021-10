Rihanna parle de ses tatouages ​​et de ce qui a été le plus douloureux

Rihanna parle de ses tatouages ​​et de celui qui a été le plus douloureux | Instagram

Le célèbre chanteur Rihanna a un total de 20 célibataires mais significatif tatouages, puisque chacun d’eux a un message différent et a son sens et a récemment publié ce qui a été le plus douloureux de tous.

La vérité est que Rihanna est une artiste et une femme d’affaires renommée qui met toujours tous ses efforts dans ce qu’elle fait et dans chaque rencontre avec les caméras.

Il est à noter qu’il laisse toujours en vue certains de ses nombreux tatouages, qui font sans aucun doute partie de son identité.

Le cou, la poitrine, les aisselles, les doigts, les mains, les hanches ou les pieds sont des parties de votre corps où vous pouvez voir le tampon indélébile de l’encre.

Symbole de choses, de phrases, de personnes et d’événements importants dans la vie de Rihanna, dont nous allons vous parler un peu, c’est ce qu’elle porte sur sa peau.

Cependant, malgré ses 20 tatouages, il en désigne toujours un comme celui qui lui a fait le plus mal quand il l’a fait.

C’est celui qu’il a dans sa main et c’est un Maori, qu’il a utilisé pour couvrir un tatouage précédent qu’il avait à sa place, et il n’aimait pas son apparence.

Il convient de mentionner que tout amateur de tatouage sait que se faire tatouer est une décision finale, car l’effacer ou essayer de le recouvrir d’un autre est un processus très douloureux, car la peau a déjà subi un processus de tatouage antérieur.

En effet, la paume de la main est l’une des zones les plus sensibles lorsqu’il s’agit de tatouer et pour couronner le tout, la femme d’affaires a également dû le refaire une seconde fois, pourtant finalement les résultats ont été satisfaisants.

Parmi certaines des significations de ses tatouages, figure la déesse Isis sous ses pieds, que l’on retrouve accrochée à des ailes, un tatouage réalisé en l’honneur de sa grand-mère, qui était pour elle un pilier fondamental de sa vie.

Un autre de ses tatouages ​​les plus frappants se trouve sur la cheville de son pied et est un faucon égyptien, qui représente pour elle la lumière au milieu de l’obscurité.

Avec une encre spéciale, il a également réussi à le faire briller en l’absence de lumière et en fait, ce tatouage servait aussi à recouvrir un ancien tatouage qu’il avait sous la forme d’une note de musique.

Un brin sarcastique est celui qui est à son doigt et qui dit « Shhh », symbole du silence, et on l’a déjà vu à plusieurs reprises, lorsqu’il porte sa main à sa bouche.

Un autre tatouage sur l’un de ses doigts est le mot love en anglais « Love », en italique, que nous avons vu à quelques reprises.

Nul doute que Rihanna exprime ce qu’elle ressent avec sa voix et, parfois, avec son corps, laissant l’histoire de sa vie, ses souvenirs et sa façon de penser gravés sur sa peau.